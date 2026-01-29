Trên sân nhà Camp Nou, Barca đã để đội bóng đến từ Đan Mạch ghi bàn trước, nhưng đã có hiệp 2 bùng nổ để có tên trong top 8 vòng bảng phân hạng Cúp C1 mùa này.

Barca kịp chen chân trong top 8 - lấy vé thẳng vòng 16 đội, ở trận cuối gặp Copenhagen. Ảnh: FCB

Những người mang về chiến thắng cho Barca đều là những cái tên quen thuộc, với Lewandowski (48’), Lamine Yamal (60’), Raphinha (69’) và Rashford (85’).

Mundo cho hay, Barca ‘bỏ túi’ gần 90 triệu euro (chính xác là 87 triệu euro) sau màn ngược dòng thắng 4-1 Copenhagen giúp họ đứng thứ 5 trong BXH.

Cụ thể số tiền thưởng thầy trò hansi Flick kiếm được ở giải đấu này tính đến thời điểm hiện tại, gồm:

- Góp mặt tại vòng đấu bảng: nhận được 18,62 triệu euro (như 35 đội còn lại).

- 5 trận thắng (2,1 triệu euro/trận) + 1 trận hòa (0,7 triệu euro)= 11,2 triệu.

- Kết thúc ở vị trí thứ 5: 8,8 triệu euro.

- Có mặt trong top 16: 2 triệu euro.

- Lấy vé vòng 16 đội: 11 triệu euro.

- Giá trị cốt lõi (nhà tài trợ, bản quyền truyền hình và giá trị lịch sử 10 năm): 35,38 triệu euro.

Gavi chia vui cùng Lamine Yamal nhận Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: FCB

Tổng cộng, Barca nhận 87 triệu bảng. Từ đây có thể thấy, đội dẫn đầu vòng bảng là Arsenal có kiếm được con số “khủng” hơn rất nhiều.

Những khoản thưởng Barca có thể kiếm được ở chặng đường phía trước cúp C1: vượt qua vòng 16 đội (12,5 triệu euro), lấy vé bán kết (15 triệu euro), chung kết (18,5 triệu euro), vô địch (thêm 6,5 triệu euro),…

Trong khi Barca hân hoan với niềm vui lấy vé thẳng vào vòng 16 đội Cúp C1, kình địch Real Madrid của họ đau khổ phải đấu play-off sau trận thua mất mặt 2-4 Benfica của Mourinho.