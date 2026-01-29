Jose Mourinho không giấu được niềm vui khi Benfica giành chiến thắng nghẹt thở trước Real Madrid với tỷ số 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô Lisbon lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng đá play-off.

Mourinho và Benfica có một đêm lịch sử. Ảnh: Imago

HLV Mourinho thừa nhận rằng khoảnh khắc như bàn thắng của thủ môn Trubin ở phút bù giờ thứ 8 là điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp dày dạn của ông.

Nhờ bàn thắng này, “đại bàng” vượt qua Marseille nhờ chỉ số phụ để đứng vị trí 24.

“Trước đây tôi từng nhớ có những lần thắng hoặc thua ở phút cuối, điều đó đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng tình huống này thì khác: chúng tôi đang thắng, nhưng vẫn chưa đủ; rồi bạn nghĩ là đủ, nhưng lại không đủ”, Mourinho chia sẻ.

Ông tiếp: “Bạn buộc phải thay đổi, phải chấp nhận rủi ro, bởi cuối cùng quả bóng đó hoàn toàn có thể trở thành 3-3 và dù vậy chúng tôi vẫn bị loại. Thắng Real Madrid luôn mang ý nghĩa rất lớn. Chiến thắng này mang tính lịch sử; về mặt kinh tế thì rất quan trọng, còn về mặt uy tín thì lại càng quan trọng hơn”.

“Người đặc biệt” dành lời khen cho thủ môn nhà: “Trong những thời điểm như vậy, chúng tôi phải dốc toàn lực. Ở pha bóng cuối cùng tại Dragao (trận thua Porto 0-1 ở tứ kết Cúp Bồ Đào Nha), Trubin cũng đã lên tham gia tấn công và tạo ra nguy hiểm.

Chúng tôi không phải đội mạnh trong các tình huống không chiến, nhưng anh chàng to con ấy đã lên và ghi một bàn thắng tuyệt vời, bất chấp tương lai của chúng tôi ở giải đấu này ra sao”.

Mourinho cũng giải thích lý do ông cho thủ môn người Ukraine vào vòng cấm đối phương ở những giây cuối cùng, dẫn đến bàn thắng lịch sử.

Benfica lách qua khe cửa hẹp. Ảnh: SLB

“Khi tung Ivanovic và Antonio vào sân, tôi hoàn toàn không biết liệu tỷ số 3-2 đã đủ hay chưa, tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào. Họ vào để giữ chắc chiến thắng.

Khi chúng tôi nhận ra như vậy vẫn chưa đủ, tôi bảo Otamendi đá cao lên phía trên, vì tôi không thể thực hiện thêm bất cứ sự thay đổi nào nữa. Khi quả đá phạt đến, tôi ra lệnh cho Trubin lên phía trước.

Dahl ở lại khu vực giữa sân. Để không phải dồn lên đó đủ 11 người, chúng tôi tấn công với 10, và cậu nhỏ ở lại phía sau, bởi thắng trận vẫn luôn rất quan trọng”.

Ở vòng play-off, Benfica sẽ gặp chính Real Madrid hoặc Inter Milan.

“Tôi thích cả hai nơi này”, Mourinho cho biết. “Được gặp gỡ những người bạn như trận đấu này là một niềm vui. Họ đều là những đội bóng có khả năng vô địch Champions League”.