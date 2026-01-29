Real Madrid từ chỗ đang đứng thứ 3 trước khi đến làm khách Benfica, đã rơi xuống vị trí thứ 9 trong BXH vòng đấu bảng Cúp C1. Trận thua tại hại tại Bồ Đào Nha khiến họ phải trả giá đắt, dù Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Trong ngày đi vào lịch sử Champions League với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng/phân hạng, trong một mùa giải, nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến.

Mbappe nỗ lực rất nhiều, lập cú đúp nhưng vẫn rơi cảnh ức chế Real Madrid thua trận, phải đá play-off. Ảnh: Madrid Zone

Mbappe không giấu được sự thất vọng lớn sau tiếng còi mãn cuộc, thừa nhận việc Real Madrid để thủ thành Trubin của Benfica lên đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho chủ nhà, là một nỗi “hổ hẹn’ cho ông Vua Champions League.

“Bàn thua cuối cùng là một sự nhục nhã với Real Madrid. Nó không thay đổi được gì, ngoài việc làm tăng thêm nổi hổ thẹn. Chúng tôi đáng bị ở thứ hạng như hiện tại (xếp thứ 9). Thật khó chịu khi phải đá thi đấu vòng play-off nhưng Benfica xứng đáng giành chiến thắng”.

Theo Mbappe, Real Madrid đã thua đội bóng của Mourinho bởi không có tinh thần khát khao như đối thủ: “Vấn đề không phải là chất lượng, cũng không phải là chiến thuật, mà ở đây là họ có tinh thần khát khao chiến thắng hơn Real Madrid”.

Chân sút số 1 không ngần ngại chỉ trích phòng thay đồ Real Madrid: “Rõ ràng là họ đang chiến đấu vì mục tiêu của mình, trong khi chúng tôi thì lại không cho thấy như vậy.

Và đó chính là vấn đề, khác biệt lớn giữa 2 đội. Real Madrid muốn ở lấy vé thẳng vòng 16 đội nhưng không chiến đấu vì điều đó, còn Benfica cần điền tên trong top 24 thì họ đã làm được.

Real Madrid đến Bồ Đào Nha để đấu Benfica nhưng lại không cho thấy được chúng tôi ở đó vì điều gì”.

Đối thủ vòng play-off của Real Madrid có thể là gặp lại chính Benfica hoặc Bodo Glimt - đội đả bại Man City và Atletico trong 2 lượt đấu cuối cùng.