1. Ngay tại nơi kỳ diệu năm 2014, sân khấu của niềm vui lớn nhất Real Madrid trong kỷ nguyên hiện đại với cột mốc La Decima, đội bóng của Alvaro Arbeloa bị nhấn chìm bởi cơn mưa như trút ở Lisbon và tinh thần chiến đấu rực lửa của Benfica.

Với 3 điểm cùng 4 bàn thắng, đặc biệt là bàn thứ 4 do chính thủ môn Trubin ghi, Benfica hoàn tất cuộc lội ngược dòng để giành vé vào vòng play-off.

Benfica có trận đấu ngoạn mục. Ảnh: SLB

Những bàn thắng của đại diện Bồ Đào Nha khiến Real Madrid sụp đổ tại Da Luz, đẩy họ xuống vị trí thứ 9, ngoài nhóm 8 đội mạnh nhất, buộc phải đá play-off với Bodo Glimt hoặc chính Benfica. Một thảm họa đến ở phút chót.

Arbeloa muốn giữ nguyên bộ khung đã để lại ấn tượng tốt ở La Ceramica hồi cuối tuần trước, tiếp tục để Franco Mastantuono đá cánh phải và Arda Guler chơi ở tuyến giữa, nhưng Lisbon khắc nghiệt hơn Villarreal rất nhiều.

Mưa bão lớn ập vào sân một cách dữ dội và phủ bóng lên trận đấu, nơi lòng quả cảm của Benfica đối lập với sự thụ động của Real Madrid.

Jose Mourinho cảnh báo trước trận rằng “đây là sống còn”, và Benfica, đội trước khi bước vào lượt cuối còn nằm ngoài top 24, đã chiến đấu bằng những trái tim quả cảm.

2. Đội chủ nhà phá vỡ pha triển khai bóng uể oải của Real Madrid; đôi chân chìm trong nước mưa và cái đầu của các cầu thủ áo trắng như chỉ nghĩ về hơi ấm phòng thay đồ.

Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn vô hại, có lúc gợi lại những khoảnh khắc tệ nhất ở giai đoạn cuối triều đại Xabi Alonso.

Sự hồi sinh tinh thần được kỳ vọng đã không xuất hiện, dù đến phút 30, Kylian Mbappe vẫn mở tỷ số cho Madrid ở cú sút trúng đích đầu tiên của đội trong trận.

Trước đó, gần như mọi thứ đều diễn ra trong vòng cấm của Thibaut Courtois, người trở lại Da Luz sau lần thất bại cùng Atletico 12 năm trước.

Real Madrid kiểm soát bóng, nhưng Benfica áp đảo về cơ hội. Ảnh: SLB

Thủ môn người Bỉ, như thường thấy trong những năm gần đây, liên tục cứu thua để ngăn điều gần như không thể tránh khỏi, cho tới khi anh không còn đủ tay chân để chặn hết cơn bão tấn công của Benfica.

Tiền đạo thấp bé người Argentina Prestianni trở thành nỗi ám ảnh của Alvaro Carreras, người mắc lỗi liên tục ở hành lang từng là “nhà” của anh.

Chính từ cánh đó, Benfica tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất, luôn có Pavlidis hoạt động tích cực ở rìa vòng cấm để làm bóng và hướng tới khung thành đối thủ.

Trọng tài Davide Massa sớm thổi phạt đền vì cho rằng Bellingham phạm lỗi với Prestianni, nhưng sau đó đổi quyết định khi xem lại VAR. Đó là lời cảnh báo nhưng không đủ đánh thức Real Madrid.

Courtois lại phải bay người cản cú cứa lòng của Prestianni. Benfica thắng trong các pha tranh chấp tay đôi và tăng tốc ở những tình huống chuyển trạng thái, trong khi Real Madrid tỏ ra quá mong manh.

3. Bàn thắng của Mbappe ở phút 30 – thoát kèm để đánh đầu từ quả tạt đẹp của Raul Asencio – càng khiến Real Madrid thư giãn hơn, đồng thời làm Benfica tức tối, bởi kết quả ấy đồng nghĩa họ bị không chỉ bị loại khỏi Champions League mà cũng tạm biệt cúp châu Âu.

Chỉ 6 phút sau, Asencio trượt chân hai lần trong một pha phản công, để Pavlidis thoát xuống và tạt chuẩn xác cho Schjelderup đánh đầu xuyên qua hai chân Courtois gỡ hòa 1-1.

Tỷ số hòa là xứng đáng, và Benfica tiếp tục dồn ép. Barreiro bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số khi đánh đầu chệch cột, Valverde phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Schjelderup.

Trubin ghi bàn ở phút bù giờ. Ảnh: SLB

Đến phút bù giờ thứ 3 hiệp 1, Tchouameni kéo áo Otamendi trong một quả phạt góc và trọng tài Massa thổi phạt đền lần nữa – được VAR xác nhận. Pavlidis thực hiện thành công cú sút 11m, và Real Madrid bước vào giờ nghỉ với nhiều rắc rối.

Đội khách vẫn không tỉnh giấc khi trở lại sân. Họ biến mất một cách khó hiểu. Ngược lại, Benfica rất hay và Schjelderup ghi bàn thứ 2 trong đêm sau pha phản công mà Real Madrid phòng ngự tệ hại.

Arbeloa tung Rodrygo và Camavinga vào sân. “Los Blancos” phản ứng để rút ngắn cách biệt nhờ Mbappe, nhưng tất cả chỉ có thế.

Asencio và Rodrygo lần lượt bị truất quyền thi đấu. Benfica thiếu 1 bàn để hoàn tất kỳ tích và Mourinho chỉ đạo thủ môn Trubin – người cao xấp xỉ 2m – xâm nhập vòng cấm trong pha bóng cuối cùng.

Trubin trở thành người hùng với cú đánh đầu đưa Benfica vào vòng knock-out. Real Madrid văng khỏi top 8 với hình ảnh một tập thể rệu rã như trước khi Xabi Alonso bị sa thải.