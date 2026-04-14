Trách nhiệm Lamine Yamal

Có người sống đúng với vai trò tự nhiên của mình; có người thì không. Nhận định này xuất phát từ nội bộ Barcelona khi so sánh hai cái tên thường xuyên được đặt cạnh nhau tại trung tâm huấn luyện: Lionel Messi và Lamine Yamal.

Cả hai đều có sức hút đặc biệt, đôi lúc giống nhau trên sân, nhưng ngoài đời thì hoàn toàn khác biệt.

Yamal với vẻ ngoài rất khác.

Messi đơn giản là con của cha mẹ mình, là anh của các anh em mình. Lamine thì khác, phải đóng vai trò như người cha của chính gia đình mình, là chỗ dựa cho những người xung quanh. Giờ đây, ở tuổi 18, anh còn là thủ lĩnh của cả đội bóng.

“Từ nhỏ tôi đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mức đáng ra phải có. Tôi đã quen với điều đó. Tôi không coi đó là vấn đề mà là một lợi thế. Tôi thích sự tin tưởng mà các đồng đội dành cho mình”, Yamal thẳng thắn.

Barcelona đang hướng tới một cuộc lội ngược dòng lịch sử trước Atletico Madrid (2h00 ngày 15/4), và Yamal sẵn sàng nhận bóng – không chỉ trên sân mà cả trước truyền thông.

Bộ phận truyền thông của Barca đã hỏi liệu Yamal có muốn đứng ra trả lời báo chí trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải hay không. Số 10 đồng ý ngay lập tức. Không ai ngạc nhiên.

Năm ngoái, trước trận bán kết Champions League gặp Inter, anh cũng chủ động phát biểu. Khi đó, anh để lại một câu nói đáng nhớ: “Nỗi sợ, tôi đã bỏ lại trên những con phố Rocafonda”.

Lần này, Lamine tỏ ra điềm tĩnh hơn, không tìm kiếm những phát ngôn gây chú ý. Với cặp kính mới và ngôn ngữ cơ thể có phần gượng gạo, đôi lúc anh như đang kìm lời – dấu hiệu cho thấy đã rút kinh nghiệm sau tranh cãi trong chuyến làm khách tại Bernabeu.

Khi ấy, trong buổi trò chuyện với Ibai Llanos, anh từng đùa: “Real Madrid vừa ăn cắp vừa la làng”.

“Los Blancos” không đón nhận câu nói đó một cách hài hước, và Dani Carvajal không ngần ngại chỉ trích anh sau trận Siêu kinh điển.

Chờ điều kỳ diệu

Lamine Yamal muốn để mọi tranh luận ngoài sân cỏ. Trọng tâm là tập thể, không phải cá nhân.

“Tôi chơi cho Barca, có rất nhiều cầu thủ chất lượng, có những đàn anh giàu kinh nghiệm… Tôi không nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào mình. Đội có nhiều thủ lĩnh. Tôi là một trong số đó, nhưng không phải duy nhất”.

Ít hoạt động hơn trên mạng xã hội, chỉ chờ những thời điểm đặc biệt, Yamal lấy LeBron James làm nguồn cảm hứng trước chuyến đi tới Metropolitano.

Anh để avatar Instagram trống và thay bằng hình ảnh của ngôi sao bóng rổ. Lý do? Năm 2016, Cleveland đã tạo nên cuộc lội ngược dòng chưa từng có trước Golden State (từ 1-3 lên 4-3).

“LeBron là một trong những hình mẫu có thể truyền cảm hứng cho tôi ở trận đấu tới. Tôi sẽ nghĩ về cách anh ấy đã làm và hy vọng mình có thể làm được điều tương tự”, Yamal chia sẻ.

Những người thân cận cho biết cầu Lamine rất thích nói về bóng đá. Anh phân tích trận đấu và chỉ ra cách các đối thủ thay đổi hệ thống để vô hiệu hóa mình – một quá trình mà Messi từng trải qua và vượt qua thành công.

“Mỗi người sẽ có con đường riêng, việc so sánh là không công bằng”, ban lãnh đạo thể thao Barcelona nhấn mạnh.

“Nhưng khi Leo 18 tuổi, trách nhiệm trong đội thuộc về Ronaldinho, Deco và Eto’o. Nếu Leo chơi không tốt, cũng không sao. Còn bây giờ, nếu Barcelona chơi kém, tất cả đều nhìn vào Lamine”.

Tương lai chưa ai biết, nhưng Messi ở tuổi 18 hoàn toàn khác với Lamine ở tuổi 18.

Không còn sợ hãi, Lamine Yamal giờ đây gánh trên vai trách nhiệm cho cuộc lội ngược dòng của Barca trên sân Metropolitano. Gánh nặng phi lý đó, đối với một chàng trai 18 tuổi, không phải được học từ sân bóng.