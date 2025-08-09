Tiền thôi thì chưa đủ

Newcastle United vừa trải qua tuần thị trường chuyển nhượng có thể coi là cái tát vào tham vọng trở thành thế lực lớn của họ.

Mục tiêu hàng đầu của Newcastle, tiền đạo Benjamin Sesko nói không với lời đề nghị từ St James’ Park, bất chấp “Chích chòe” sẵn sàng trả mức phí cao hơn đối thủ MU.

Sesko từ chối Newcastle để gia nhập MU. Ảnh: The Sun

Với mục tiêu Sesko, mọi thứ ban đầu tưởng như đã an bài theo hướng có lợi cho đội của Eddie Howe.

Newcastle gõ cửa RB Leipzig bằng lời đề nghị 80 triệu euro, trọn vẹn điều khoản phá vỡ hợp đồng. Sau đó là điều khoản phụ có giá 10 triệu euro nữa.

Họ có Champions League để mời gọi, có dự án thể thao hứa hẹn xoay quanh tiền đạo 22 tuổi người Slovenia.

Thế nhưng, trong vòng xoáy biến động không ngừng, Sesko chọn MU làm điểm dừng chân ở Anh.

Số tiền MU bỏ ra – 76,5 triệu euro cộng thêm 8,5 triệu euro phụ phí – thậm chí thấp hơn Newcastle. Hơn nữa, Quỷ đỏ còn không được dự cúp châu Âu mùa 2025/26.

Câu trả lời nằm ở một thứ mà Newcastle chưa mua được: truyền thống và danh tiếng.

Mùa trước, Newcastle giành League Cup để chấm dứt thời gian dài trắng tay. Dẫu vậy, danh hiệu đó chưa đủ nâng tầm vóc của đội so với MU, ngay cả khi Quỷ đỏ có mùa giải thảm họa.

Bộ phận tuyển trạch của MU, vốn có nhân sự từng làm việc tại Leipzig, đã thuyết phục thành công Sesko rằng Old Trafford là bệ phóng đúng đắn.

Trong những thương vụ thế này, tiền chỉ là một phần, đôi khi không phải yếu tố quan trọng nhất.

Trước khi tiếp cận và dành mọi sự tập trung vào cuộc đàm phán với Leipzig về Sesko, Newcastle từng theo đuổi Hugo Ekitike nhưng không thành công.

Ekitike cũng từ chối Newcastle. Ảnh: LFC

Tiền đạo người Pháp, sau mùa giải bùng nổ ở Eintracht Frankfurt, chọn Liverpool. Trong vụ này, Newcastle cũng sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng cao hơn – nhưng không phải lúc nào đồng tiền cũng quyết định tất cả.

Isak bỏ chạy và vị thế yếu

Những gì diễn ra cho thấy một thực tế khó chịu: Newcastle chưa đủ sức hút để trở thành bến đỗ số một cho các tài năng tấn công hạng A.

Họ có tiềm lực tài chính nhờ khoản đầu tư từ Saudi Arabia, vị thế đang lên, nhưng chưa tạo ra cảm giác về một “đế chế” sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Khi MU và Liverpool bước vào cùng một phòng đàm phán chuyển nhượng, “Chích chòe” thường là bên phải ra về mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trong bối cảnh đó, nỗi lo mang tên Alexander Isak càng khiến lãnh đạo Newcastle mất ăn mất ngủ.

Liverpool đã đặt chân vào cuộc chơi. Về phần mình, Isak tuyên bố không muốn tiếp tục ở lại Newcastle, cũng không muốn thi đấu.

Chân sút người Thụy Điển rất rõ ràng: anh muốn ra đi chậm nhất là ngày 1/9 – thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Isak cũng từ chối sang Saudi Arabia và chọn Liverpool.

Khả năng Newcastle mất chân sút chủ lực là rất cao. Khi ấy, toàn bộ kế hoạch mùa giải mới sẽ phải viết lại từ đầu.

Newcastle cần phải thực tế hơn về tham vọng: chiêu mộ những cầu thủ khá. Anthony Elanga là một ví dụ rõ nhất.

Isak muốn rời Newcastle. Ảnh: PA

“Chích chòe” vừa chiêu mộ Elanga từ Nottingham Forest với giá khoảng 61,4 triệu euro. Đây là con số khá cao so với một cầu thủ như vậy.

“Bom tấn” là điều không hề dễ dàng với Newcastle. Ngược lại, chính những gương mặt như Elanga – mẫu cầu thủ giàu tốc độ, khát vọng và chăm chỉ như một công nhân – dễ dàng hòa nhập trong chiến thuật của Eddie Howe.

Tương tự là trường hợp Nicolas Jackson – cầu thủ mà Chelsea khá thất vọng nhưng có giá cao.

Thị trường bóng đá hiện đại không còn là cuộc chơi đơn thuần của những tấm séc. Đó là sự kết hợp giữa chiến lược dài hạn, khả năng thuyết phục cá nhân và một môi trường bóng đá đủ sức truyền cảm hứng.

Newcastle, nếu muốn tránh cảnh hụt hơi trong các cuộc đua, sẽ phải học cách xây dựng sức hút đó. Bằng không, họ sẽ mãi đứng ngoài khi những ngôi sao sáng nhất chọn đường bay khác.

Ngoài ra, Newcastle còn phải chú ý một điều: Anthony Gordon có thể theo bước chân Isak bất kỳ lúc nào.