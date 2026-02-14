Cách Barca “tiêu hóa” thất bại

Có hai cuộc trò chuyện giải thích cách mà nội bộ Barcelona “tiêu hóa” thất bại nặng nề trước Atletico Madrid.

Cuộc thứ nhất diễn ra giữa các thành viên bộ phận thể thao ngay tại Metropolitano, vài phút trước khi trận lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua bắt đầu.

Barca có trận thua khó tin trước Atletico. Ảnh: EFE

“Với những ca chấn thương và tình trạng mặt sân thế này, tôi chờ một trận hòa”, họ nói. Barca đến Madrid mà không có Pedri lẫn Raphinha. Tức là thiếu người điều phối lối chơi và người tổ chức pressing.

Điều gì đã xảy ra trên sân? Dù Hansi Flick biết rằng Lamine Yamal không quá bận tâm việc gây sức ép lên hậu vệ đối phương hay khai thác khoảng trống, thì Dani Olmo và Ferran Torres lại thi đấu uể oải trong một bối cảnh không cho phép bất kỳ sự xao nhãng nào.

“Hiệp 1 họ vượt trội chúng tôi ở mọi thứ: cường độ, khát khao, thái độ”, Eric Garcia than phiền. Nhận định tương tự với Hansi Flick.

“Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp đầu, không chơi như một tập thể. Khoảng cách giữa các tuyến quá lớn”, Flick thừa nhận. “Chúng tôi không pressing. Trong 45 phút đầu, chúng tôi đã học được một bài học lớn”.

Cuộc trò chuyện thứ hai, khi vẫn còn “nhai lại” thất bại đậm, diễn ra trên xe buýt giữa hai cầu thủ Barcelona. “Ở mỗi quả tạt chéo, họ đều tạo ra thế hơn người ở biên”, một người phàn nàn.

Tóm lại, cả bộ phận thể thao lẫn phòng thay đồ đều cho rằng Hansi Flick tính toán chưa tốt trong khâu chuẩn bị trận đấu, và cũng không biết cách điều chỉnh trên sân.

“Không thể lúc nào cũng ra trận như đi đánh nhau. Phải biết tiếp cận từng trận. Không phải hoàn cảnh nào cũng giống nhau. Bạn không nhất thiết phải đổi triết lý chơi bóng, nhưng phải hiểu giới hạn của mình. Dũng cảm là một chuyện, liều lĩnh lại là chuyện khác”, họ phân tích vào thứ Sáu, khi đã bình tĩnh hơn sau thất bại.

Trong 97 trận với Flick, Barca thủng lưới 116 bàn: trung bình 1,2 bàn/trận. Barcelona của Pep Guardiola chỉ nhận trung bình 0,73; của Luis Enrique là 0,81.

Flick, khi dẫn dắt Bayern Munich giành 6 danh hiệu giai đoạn 2019-2020, có bàn thua trung bình 0,96 – tệ hơn Guardiola và Luis Enrique, nhưng vẫn thấp hơn 20% so với hiện tại ở Camp Nou.

Hansi Flick bị phê bình về trận thua Atletico. Ảnh: EFE

“Không chỉ là pressing kém. Trong các pha chuyển trạng thái, chúng tôi luôn rơi vào thế 4 chống 6 trước Atletico”, cũng cầu thủ đó nói tiếp. Phòng thay đồ hiểu rằng đội bóng lặp lại sai lầm và rốt cuộc không sửa được.

Thiếu phương án B

Flick vẫn nhấn mạnh các bài tập pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới. Nhưng ông không có phương án B khi đối thủ giải mã được cơ chế vận hành, như cách Diego Simeone đã làm, với Griezmann lùi vào trung tuyến, còn Lookman cùng Giuliano áp sát Kounde và Balde.

“Trong vài buổi tập, ông ấy thử Balde đá tiền đạo cánh. Cancelo cũng có thể chơi ở vị trí đó. Không phải lúc nào cũng phải đặt cược vào một phương án. Có thể gây bất ngờ cho đối thủ”, nguồn tin từ văn phòng Barca kết lại.

Flick không muốn (hoặc không thể) chỉnh sửa hệ thống phòng ngự nếu phải đánh đổi bằng việc tiếp tục theo đuổi tấn công mãnh liệt. Chấp nhận khổ sở phía sau để tận hưởng phía trên. Một công thức mà ngay cả Simeone cũng thích, nhưng chỉ để… xem.

“Đó là đội bóng khiến tôi thích thú nhất. Tôi không cố chơi như vậy vì họ có những cầu thủ với đặc điểm khác. HLV giỏi nhất là người khai thác được phiên bản tốt nhất của từng cầu thủ”, Simeone từng nói trên Cadena Cope.

Công thức hấp dẫn ấy phát huy hiệu quả khi các tiền đạo thăng hoa, hoặc đối thủ dưới cơ. Mùa này, Barcelona từng ngược thắng Slavia 4-2 ở Champions League, hòa Club Brugge 3-3, giống như mùa trước họ tránh bị Borussia Dortmund loại tại tứ kết (thắng 4-0 lượt đi, thua 1-3 lượt về ở Đức).

Ruggeri và hệ thống của Simeone đã “tắt điện” Lamine Yamal. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, chừng đó không đủ để vượt qua Inter ở bán kết. Đại diện Italia loại họ sau khi hòa 3-3 tại Montjuic, và thắng 4-3 trên sân Giuseppe Meazza.

“Trận gặp Inter đó là trận tệ nhất của chúng tôi. Giờ chúng tôi có cơ hội lội ngược dòng. Sẽ không dễ, nhưng chúng tôi sẽ cố”, Flick nói sau trận thua Atletico.

Năm ngoái, Barca dứt điểm 22 lần (10 trúng đích) so với 13 (7) của Inter. Đêm thứ Năm rồi, họ dứt điểm 13 (4) so với 11 (6) của Atletico. Không cú sút nào làm cules vỡ òa.

Một vấn đề thể hiện qua dữ liệu: Lamine Yamal rời Madrid mà không dứt điểm trúng đích.

Simeone đã “tắt điện” Lamine Yamal, Flick không tìm ra giải pháp thay thế Raphinha và Pedri. Barca câm lặng tại Metropolitano.

Tham vọng về cú ăn 3 của Hansi Flick vừa chịu cái tát mạnh. Ở La Liga, lợi thế trước Real Madrid chỉ còn 1 điểm, và trên sân chơi Champions League, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ đụng ĐKVĐ PSG tại tứ kết.