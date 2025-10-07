Marc Guehi là trụ cột dưới hàng thủ Tam sư và Crystal Palace, góp công lớn giúp đội bóng phía Nam London đoạt cúp FA mùa trước.

Màn trình diễn xuất sắc của Marc Guehi đã thu hút sự chú ý từ nhiều CLB, cả trong và ngoài nước Anh.

Bayern Munich rất muốn có Guehi - Ảnh: SunSport

Theo báo cáo mới nhất từ Sky Sports, Bayern Munich vừa nhảy vào cuộc đua và sẽ làm mọi cách để rước Guehi về sân Allianz Arena vào năm tới.

Giám đốc thể thao Hùm xám - Max Eberl vốn ngưỡng mộ Marc Guehi và đánh giá trung vệ 25 tuổi này sẽ gia tăng chất thép cho hàng thủ Bayern Munich.

Hợp đồng của Guehi và Crystal Palace sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Thế nên, anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tháng trước, cầu thủ người Anh đã kiểm tra y tế để chuẩn bị ký hợp đồng với Liverpool. Tuy nhiên, giao kèo đổ bể phút chót vì Crystal Palace không tìm được người thay thế.

The Kop sẵn sàng trở lại thương vụ vào năm tới. Thế nhưng, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh lớn từ Hùm xám xứ Bavaria.

Ngoài ra, Real Madrid cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Guehi. Với nhiều lựa chọn hấp dẫn ngoài nước Anh, nhiều khả năng trung vệ Tam sư sẽ chuyển đến môi trường hoàn toàn mới.