Man City lo lắng

Rodri ngồi bệt xuống mặt cỏ sân Brentford hôm Chủ nhật, khi trận đấu Premier League mới trôi qua được hơn 20 phút. Các bác sĩ của Man City không cần kiểm tra, khi anh chủ động ra dấu xin thay người.

Làn sóng lo lắng lập tức lan ra: từ khu kỹ thuật sân Gtech, tới ban lãnh đạo ở phía đông Manchester.

Rodri gặp chấn thương mới. Ảnh: Imago

Kể từ khi đứt dây chằng chéo đầu gối phải ngày 23/9 năm ngoái, Quả bóng vàng 2024 vẫn chưa thể ổn định cơ thể ở cường độ đòi hỏi khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

“Tôi chưa rõ tình hình, nhưng có vẻ là chấn thương cơ”, Pep Guardiola trả lời khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương, điều khiến ông từng khủng hoảng nặng ở mùa thu và mùa đông năm ngoái khi Rodri vắng mặt.

Bản thân Rodri nói trước khi rời sân: “Tôi cảm thấy hơi nhói ở bắp đùi, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng”.

“Tôi bị căng cơ nhẹ, giống như từng gặp trong trận chung kết EURO 2024”, Rodri trấn an người hâm mộ Man City. “Đây là một phần của quá trình hồi phục”.

Khi báo chí liên hệ với chấn thương năm ngoái, Rodri phủ nhận. “Tôi không nghĩ nó liên quan đến đầu gối, và cũng không cảm thấy mệt mỏi về cơ bắp. Quan trọng là tôi đã rời sân kịp thời để tránh kéo giãn cơ thêm”.

Rodri thậm chí đặt mục tiêu trở lại nhanh nhất: “May mắn là với quãng nghỉ này, tôi có thể tập trung hồi phục để trở lại trong trận gặp Everton trên sân nhà. Khi đạt được sự ổn định và thi đấu liên tục, mọi thứ sẽ dần trở lại”.

Trong những tháng qua, Rodri vẫn thường nói rằng chu kỳ “ra sân – chấn thương – hồi phục” là một phần của quá trình trở lại.

Hoài nghi tương lai

Tuổi tác của Rodri (29), thể hình (cao 1m90, nặng hơn 80 kg) đều là những yếu tố bất lợi cho sự tái thích nghi của các khớp.

Lịch thi đấu dày đặc – từ Premier League, FIFA Club World Cup 2025, đến vòng loại World Cup 2026 và Champions League – khiến quá trình hồi phục không thể diễn ra trơn tru.

Kể từ khi tái xuất ngày 20/5, trong 7 phút cuối trận gặp Bournemouth, Guardiola đã cố gắng bảo vệ cậu học trò bằng hai cách: giới hạn thời gian thi đấu và bố trí thêm tiền vệ hỗ trợ để san sẻ khối lượng vận động.

Trước đây, Rodri phải gánh vác một mình công việc ở giữa sân. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để ngăn tái phát chấn thương.

Man City bất an về Rodri. Ảnh: Imago

Rodri từng đứt dây chằng sau một mùa hè kiệt sức, ngay sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Trong mùa giải 2023/24, anh thi đấu hơn 70 trận cho CLB và đội tuyển.

Theo hiệp hội cầu thủ FIFPRO, chỉ 14% cầu thủ dự EURO được nghỉ 28 ngày như khuyến nghị y tế để tránh chấn thương.

Một năm sau, không phải EURO mà chính World Cup các CLB đã khiến Rodri không thể có được kỳ tập huấn trọn vẹn trước mùa giải mới.

Tiền vệ người Tây Ban Nha dần trở lại thi đấu trong Club World Cup: 30 phút gặp Al-Wydad, 30 phút gặp Al-Ain, 60 phút gặp Juventus, và cuối cùng là trận gặp Al-Hilal – nơi anh lại dính rách cơ.

Rodri chỉ trở lại hai tháng sau đó, ở vòng 2 Premier League (15 phút trước Tottenham).

Guardiola thậm chí cho anh nghỉ trận gặp Burnley để giữ sức cho chuyến làm khách Monaco tại Champions League, nơi Rodri chỉ đá 60 phút.

“Tôi đã nói rồi, đúng không?”, Guardiola đáp khi Sky Sports hỏi ông về chấn thương mới của Rodri. “Khi người ta hỏi tại sao tôi không để cậu ấy đá đủ 90 phút, tại sao lại thay sớm... Chính vì lý do này. Chúng tôi cố gắng cẩn thận, chỉ để cậu ấy chơi 60-65 phút mỗi trận”.

Trong 7 trận của City mùa này, Rodri chỉ hoàn thành trọn vẹn 90 phút trước Brighton và Arsenal ở Premier League. Trong cả hai trận, anh được Bernardo Silva hỗ trợ tối đa, nhằm giảm bán kính di chuyển và khối lượng vận động.

“Liệu pháp tiết kiệm” ấy thậm chí buộc Guardiola phải điều chỉnh cả chiến thuật – như ở trận gặp Arsenal, City từ bỏ lối pressing tầm cao vốn đòi hỏi sức chạy lớn, một trong những nguyên nhân khiến Premier League có tỷ lệ chấn thương cơ cao nhất châu Âu, theo nghiên cứu của UEFA.

Tại Emirates, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Guardiola chấp nhận chơi phòng ngự, với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 32%. Đổi lại, đội bóng của ông trở nên chắc chắn hơn nhờ khả năng đánh chặn và đọc tình huống của Rodri.

Trong bối cảnh Man City cân nhắc gia hạn Rodri, chấn thương khiến tương lai của anh trong dự án tại Etihad càng bị hoài nghi.