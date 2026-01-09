XEM CLIP:

Hôm nay (9/1), Công an TPHCM cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc", Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê) cùng đồng bọn thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã phát hiện và khởi tố một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7 đối tượng trong các băng nhóm đòi nợ thuê, bị bắt giữ mới đây. Ảnh: CA

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 7 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987, ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991, ngụ phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988, ngụ phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (SN 1991, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (SN 1996, ngụ phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ phường Long Trường).

Đáng chú ý, qua điều tra, cơ quan công an xác định người bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên là Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Lữ không chỉ là bị hại, mà còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.H. (SN 1976, ngụ phường Cầu Kiệu).

Đối tượng Nguyễn Trung Thế Lữ là nạn nhân của đòi nợ thuê nhưng là kẻ lừa đảo trong một vụ án khác. Ảnh: CACC

Cụ thể, Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự tin tưởng của bà H., đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ quen biết, có thể kết nối, lo liệu… để giúp “chạy án” cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng cũng như không liên hệ được với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ bà H., Lữ đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lữ lừa đảo, chiếm đoạt của bà H. được xác định là 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.