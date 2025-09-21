Lễ tưởng niệm Charlie Kirk diễn ra vào 21/9. Ảnh: EFE/EPA

Theo kế hoạch, lễ tưởng niệm nhà hoạt động chính trị vừa bị ám sát Charlie Kirk sẽ diễn ra vào hôm nay (21/9) với sự tham gia của hàng nghìn người.

Theo CNN, với sự tham dự của các diễn giả cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, gồm cả Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, lễ tưởng niệm Charlie Kirk được cho là giống như tang lễ cấp nhà nước dành cho một phong trào bảo thủ. Buổi lễ được tổ chức với tất cả sự trang trọng và những lo ngại về an ninh.

Cơ quan Mật vụ sẽ chịu trách nhiệm điều phối an ninh tại sự kiện quy mô lớn này. Cảnh sát Glendale ước tính, có tới 100.000 người sẽ có mặt tại lễ tưởng niệm, diễn ra ở sân vận động State Farm ở bang Arizona lúc 11h trưa.

Hôm qua (20/9), các nhân viên an ninh Mỹ đã bắt giữ một nam giới mang theo súng và dao tại nơi tổ chức lễ tưởng niệm. Đối tượng này được xác định là Joshua Runkles, 42 tuổi, bị cáo buộc mạo danh cảnh sát và mang vũ khí vào nơi bị cấm.

Sở cảnh sát Arizona cho hay: "Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu ý định, mục đích của người đàn ông này tại sân vận động. Runkles hiện đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh".

Một quan chức cảnh sát nói với báo The Washington Post rằng khi bị chặn lại Runkles được phát hiện mang theo ít nhất một khẩu súng và một con dao. Người này đã trình giấy chứng nhận thực thi pháp luật không còn hiệu lực và nói với cơ quan mật vụ rằng mình tới sự kiện để đảm bảo an ninh cá nhân.

Bộ An ninh Nội địa đã chỉ định lễ tưởng niệm Charlie Kirk là sự kiện đặc biệt cấp độ 1. Cấp độ 1 hàm ý các sự kiện quan trọng có tầm quan trọng quốc gia và/hoặc quốc tế, đòi hỏi sự hỗ trợ liên ngành rộng rãi của liên bang. Những người tham dự sẽ được kiểm tra an ninh theo tiêu chuẩn TSA, những vị khách mang theo túi, ngay cả túi trong suốt, sẽ không được phép vào.

Nhà hoạt động Charlie Kirk, 31 tuổi, bị bắn chết hôm 10/9 khi đang diễn thuyết tại một sự kiện ở trường Đại học Utah Valley. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt và có thể lĩnh án tử hình nếu bị kết tội.