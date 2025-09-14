Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện New York, một đồng nghiệp cũ giấu tên của nghi phạm Tyler Robinson kể rằng trong khoảng thời gian khi làm thợ điện ở thành phố Saint Geogre tại bang Utah hồi năm 2023 thì Robinson “gần như câm như hến trừ khi chủ đề về súng đạn được nhắc đến”.

Người này chia sẻ rằng: “Ngay sau ngày Thứ Sáu Đen năm 2023 tức ngày 24/11, tôi sau khi tan ca đã khoe với cấp trên về một khẩu súng ngắn mà mình vừa mua. Robinson và một người khác sau đó đến và cùng chúng tôi thảo luận về những khẩu súng đã hoặc sẽ mua, và khoe thành tích về những phát súng ở cự ly xa nhất của bản thân. Robinson khoe anh ta từng bắn một phát đạn ở khoảng cách 450 yard, tức hơn 411m. Đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện với Robinson”.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: Thống đốc bang Utah Spencer Cox/Fox News

Theo tờ Bưu điện New York, Tyler Robinson ở thời điểm tháng 11/2023 đang làm việc tại công ty High Output Electric có trụ sở ở Quận Washington thuộc bang Utah. Khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông, chủ sở hữu High Output Electric thừa nhận Robinson đã làm việc ở công ty này cho đến cuối năm 2023.

Một đồng nghiệp khác nói rằng anh này rất sốc khi biết được Tyler chính là thủ phạm trong vụ ám sát ông Charlie Kirk.

“Tôi khi đó nghĩ rằng ‘Không thể nào là Tyler được’. Tôi đã gọi cho một đồng nghiệp cũ ở Wilde Electric để hỏi về Robinson, và chính anh ấy cũng không tin những gì tôi nói… Khi tôi nghe thông tin nghi phạm là một cậu trai trẻ ở thành phố Saint Geogre, thì trong đầu tôi phải nghĩ tới hàng trăm đối tượng khác có khả năng gây án trước khi xét đến Robinson”, người này nói.

Theo những thông tin mới nhất được trang CNN dẫn từ Thống đốc bang Utah Spencer Cox, nghi phạm Robinson đã bị cực đoan hóa “trong một khoảng thời gian khá ngắn”.

“Bạn biết đấy, đây là một gia đình tốt. Một tuổi thơ bình thường. Tất cả những điều đó khiến bạn hy vọng sẽ không bao giờ dẫn đến vụ việc như thế này. Nhưng thật đáng buồn, nó đã xảy ra”, ông Cox cho hay.