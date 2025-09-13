Nghi phạm trong vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk được xác định là Tyler Robinson (22 tuổi). Đối tượng đang đối mặt với nhiều cáo buộc, và bị giam giữ không được bảo lãnh tại một nhà tù ở bang Utah.

Theo hãng tin CNN, hôm 12/9, ông Spencer Cox, Thống đốc bang Utah, tuyên bố nghi phạm Robinson đã bị cực đoan hóa "trong một khoảng thời gian khá ngắn", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tyler Robinson, nghi phạm chính trong vụ ám sát nhà hoạt động nổi tiếng Charlie Kirk. Ảnh: The Daily Beast

Ông Cox nói thêm, "không có gì nổi bật so với những gì bạn thường mong đợi."

"Bạn biết đấy, đây là một gia đình tốt. Một tuổi thơ bình thường. Tất cả những điều đó khiến bạn hy vọng sẽ không bao giờ dẫn đến vụ việc như thế này. Nhưng thật đáng buồn, nó đã xảy ra”, ông Cox cho hay.

Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết chính cha của Robinson đã nhận ra con trai từ các bức ảnh được đăng trên báo. Ông đã yêu cầu Robinson ra trình diện và gọi một mục sư thanh thiếu niên đến hỗ trợ. Mục sư sau đó gọi cho cảnh sát, và nghi phạm bị bắt giữ.

Cùng ngày, Thống đốc Cox đã công bố những cụm từ giống như thông điệp chống phát xít được khắc trên vỏ đạn được tìm thấy cùng với một khẩu súng trường gần nơi xảy ra vụ nổ súng cướp đi sinh mạng của nhà hoạt động Kirk. Những thông điêp này được cho là bằng chứng củng cố nhận định Robinson sát hại ông Kirk vì động cơ chính trị.

Cụ thể, các thông điệp gồm “Hey, fascist! Catch!” (Này, phát xít! Bắt lấy!) mà ông Cox nhận định “điều đó đã tự nó nói lên tất cả”. Ngoài ra, cụm từ còn có "Bella Ciao" (Xin chào, Bella).

Dự kiến, nghi phạm Robinson sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 16/9, và diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ông Kirk (31 tuổi) là người sáng lập tổ chức vận động bảo thủ phi lợi nhuận Turning Point USA, và là một trong những nhà hoạt động cánh hữu kiêm nhân vật truyền thông nổi bật nhất ở Mỹ. Ông được coi là một đồng minh đáng tin cậy của Tổng thống Mỹ Donad Trump. Ông Kirk bị bắn vào cổ từ một tòa nhà cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi có bài phát biểu trước đám đông tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.