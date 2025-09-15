Một tấm biển có hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) ôm ông Charlie Kirk tại Tel Aviv. Ảnh: EFE-EPA

Đài RT dẫn lời Thống đốc Spencer Cox nói thêm, nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16/9. Người này hiện vẫn bị giam giữ tại bang Utah.

Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra động cơ của việc Robinson trèo lên nóc tòa nhà Đại học Utah Valley trong một sự kiện ngoài trời và bắn ông Charlie Kirk từ xa.

Ông Kirk, một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump và là người đồng sáng lập nhóm sinh viên bảo thủ Turning Point USA, đã bị bắn tử vong bằng một phát súng trường duy nhất tại sự kiện quy tụ 3.000 người tại Orem, cách thành phố Salt Lake khoảng 65km về phía nam. Vụ ám sát đã làm dấy lên những lo ngại mới về sự gia tăng bạo lực chính trị ở Mỹ cũng như sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu.

Theo ông Cox, nghi phạm Robinson vẫn chưa thú nhận việc giết người. "Hắn không hợp tác nhưng tất cả những người xung quanh đều hợp tác. Tôi cho rằng điều đó rất quan trọng", Thống đốc bang Utah nói.

Ông Cox lưu ý: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn cùng phòng của hắn là người chuyển giới từ nam sang nữ và người này đang hợp tác với chính quyền".

Các điều tra viên đã xác định nghi phạm có nói chuyện với người quen về vụ nổ súng và nhận trách nhiệm. "Tất cả những gì chúng tôi có thể xác nhận là các cuộc trò chuyện đó chắc chắn đã xảy ra và họ không tin nghi phạm chính là Robinson. Mọi chuyện chỉ là nói đùa cho tới khi Robinson thừa nhận người nổ súng là anh ta", ông Cox thông tin thêm.

Theo quan chức này, nghi phạm đã bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả sâu sắc và thông tin này do người quen cũng như các thành viên trong gia đình Robinson cung cấp.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sau vụ việc rằng, kẻ sát hại ông Kirk sẽ phải đối mặt với án tử hình. Ông Trump dự định dự tang lễ của nhà hoạt động này và trao tặng Huân chương Danh dự của tổng thống cho người đã khuất.