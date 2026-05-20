Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về tội Buôn lậu, trong đó có 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, liên quan đến đường dây vận chuyển vàng lậu quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ngụy trang vàng dưới dạng thiết bị điện tử nhằm qua mặt lực lượng hải quan và hệ thống soi chiếu an ninh.

Đối tượng Đỗ Minh Đức tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) – người được xác định là đầu mối tiếp nhận vàng – khai nhận được một đối tượng tên A Chí trả công từ 100-150 triệu đồng mỗi tháng.

“Ban đầu người này giấu, chỉ nói là thiết bị điện tử. Đến năm 2026 mới nói là vàng chuyển từ Nhật Bản và Hồng Kông về. Sau khi biết là vàng lậu vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, tôi vẫn tiếp tục làm vì thu nhập khá cao và vì lòng tham”, Đức khai.

Trong khi đó, đối tượng Chen Jian Xiang cũng thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận: “Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật Việt Nam, vô cùng hối hận và mong được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam”.

Đối tượng Chen Jian Xiang tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu của một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu do nhóm đối tượng đưa ra thị trường có giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Chỉ tính từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng (8.000 cây), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành – Phó Đội trưởng Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội – cho biết các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

“Tội phạm ngụy trang vàng dưới dạng linh kiện điện tử để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, soi chiếu”, Trung tá Thành thông tin.

Từ vụ án trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các hộ kinh doanh vàng bạc và người dân khi mua bán vàng cần yêu cầu đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ vàng không rõ nguồn gốc.