Một hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 1998 với diện tích 543m2. Tuy nhiên, khi đo đạc lại hiện trạng, diện tích thực tế lên tới 672m2, tăng 129m2 so với giấy chứng nhận đã cấp.

Theo phản ánh của công dân, gia đình không khai hoang, không lấn chiếm, không có tranh chấp. Một cạnh thửa đất giáp đất nông nghiệp nhưng phần diện tích tăng thêm cũng không lấn sang đất nông nghiệp.

Người dân đặt câu hỏi có thể bổ sung phần diện tích chênh lệch vào sổ đỏ hay không? Nếu được thì phải thực hiện thủ tục gì và phải mất những khoản phí nào?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ cũng như quy định do địa phương ban hành để xem xét giải quyết. Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc pháp lý liên quan đến xử lý diện tích đất chênh lệch khi đo đạc thực tế.

Theo khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai 2024, trường hợp có chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế và diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp nhưng ranh giới thửa đất không thay đổi so với thời điểm được cấp sổ đỏ, đồng thời không phát sinh tranh chấp với các hộ liền kề, thì diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Ngược lại, nếu khi đo đạc lại phát sinh thay đổi ranh giới thửa đất so với thời điểm cấp sổ đỏ và diện tích thực tế tăng lên, phần diện tích chênh lệch sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 101/2024.

Cụ thể, nếu phần diện tích tăng thêm phát sinh do nhận chuyển nhượng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/8/2024) chưa làm thủ tục sang tên theo quy định thì người sử dụng đất được thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đang sử dụng.

Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp phần diện tích tăng thêm có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì loại đất, diện tích để cấp sổ đỏ là toàn bộ thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại Điều 141 của luật.

Với phần diện tích tăng thêm không thuộc các trường hợp trên nhưng đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai, cơ quan chức năng vẫn xem xét cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đang sử dụng. Loại đất, diện tích để cấp sổ đỏ được xác định đối với thửa đất gốc theo sổ đã cấp và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 101/2024.

Về nghĩa vụ tài chính khi cấp đổi giấy chứng nhận do tăng diện tích, Bộ đề nghị người dân liên hệ cơ quan tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Do đó, người dân cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.