Theo phản ánh, công dân đang sử dụng 3 thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2022.

Thửa đất thứ nhất có tổng diện tích 110m2, trong đó 80m2 là đất ở đô thị và 30m2 là đất trồng cây lâu năm, hiện để trống. Thửa thứ hai rộng 162m2 là đất trồng cây hằng năm khác, tuy nhiên trên thực tế gia đình đã xây dựng một căn nhà khoảng 130m2 từ năm 2022. Công trình này chưa được cấp phép xây dựng và chưa được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và đến nay chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thửa đất thứ ba có diện tích 264m2, cũng là đất trồng cây hằng năm khác, đang được sử dụng làm sân vườn. Cả ba thửa đất đều nằm trong khu dân cư hiện hữu và theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đều thuộc đất ở đô thị.

Từ thực tế này, gia đình đặt câu hỏi: Ba thửa đất có thể hợp thành một thửa hay không? Nếu được thì thủ tục thực hiện ra sao? Phần diện tích 40m2 cần chuyển sang đất ở để phù hợp với căn nhà đã xây dựng có được xem xét giải quyết hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc hợp thửa đất được quy định tại Điều 220 Luật Đất đai 2024 và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Thẩm quyền và trình tự, thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.