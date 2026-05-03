Công dân cho biết được cha mẹ cho mảnh đất có nhà ở sẵn, xây khoảng năm 2002-2003. Diện tích khu đất 9.700m2, diện tích nhà đã xây dựng 70m2. Tuy nhiên, khi kiểm tra quy hoạch thì thửa đất đang sử dụng để ở được xác định là đất trồng cây lâu năm.

Công dân thắc mắc, nay muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) và xin công nhận đất ở thì có được không? Nếu được thì phải làm như thế nào?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Việc xác định loại đất được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 7 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, tại Điều 15 Nghị định số 49/2026, Chính phủ đã giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Như vậy, việc có được cấp sổ đỏ và công nhận đất ở hay không phụ thuộc vào nguồn gốc sử dụng đất, giấy tờ pháp lý, hiện trạng sử dụng và quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh nơi có đất.