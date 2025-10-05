Lần thứ 2 liên tiếp, Quang Hải lỡ hẹn với đợt tập trung tuyển Việt Nam, đều vì lý do chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ mang áo số 19 ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang Sik, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc không quá lo lắng.

Thậm chí HLV Kim Sang Sik còn không bổ sung nhân sự, mà chốt luôn danh sách 23 cầu thủ theo đúng Điều lệ của giải đấu.

Quang Hải lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở tuyển Việt Nam.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là ai trong số các tiền vệ hiện tại sẽ là người được HLV Kim Sang Sik sử dụng để đá thay Quang Hải trong 2 trận gặp Nepal sắp tới.

Ở đợt tập trung lần này, sau khi Quang Hải lỡ hẹn, tuyển Việt Nam còn 8 tiền vệ. Trong số này, Hoàng Đức chắc suất và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Văn Khang, Xuân Mạnh, Phi Hoàng... đá cánh.

Với vị trí tiền vệ công, Hai Long luôn sẵn sàng. Nhưng để lựa chọn một cầu thủ có cách chơi tương đồng nhất với Quang Hải, đồng thời xem đây là một thử nghiệm nhân tố mới, HLV Kim Sang Sik khả năng sẽ đặt niềm tin vào gương mặt trẻ Xuân Bắc.

Xuân Bắc có sự tiến bộ vượt bậc.

Trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, Xuân Bắc có vai trò rất quan trọng. Anh gây ấn tượng với khả năng tổ chức, thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Dù không có lợi thế thể hình, anh vẫn luôn đảm nhiệm vai trò “ông chủ tuyến giữa”, giúp đội bóng vận hành lối chơi mềm mại nhưng đầy chắc chắn.

Tuyển Việt Nam có 2 trận đấu không quá áp lực bởi Nepal chất lượng trung bình. Đây chính là cơ hội với các gương mặt trẻ, trong đó có Xuân Bắc. Nếu HLV Kim Sang Sik giao nhiệm vụ cho tiền vệ người Phú Thọ, thì đó là quyết định không làm nhiều người bất ngờ.