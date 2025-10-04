Sinh năm 1978, Kewell từng khoác áo Liverpool giai đoạn 2003–2008, ghi dấu ấn ở cả sân chơi Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu. Ở cấp ĐTQG, từng ra sân 56 lần cho Australia, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup (2006, 2010).

Sau khi treo giày, Kewell bắt đầu nghiệp huấn luyện từ năm 2015 với đội trẻ Watford, rồi lần lượt dẫn dắt Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2024, HLV này sang châu Á làm việc cùng Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) và giúp đội giành ngôi á quân mùa 2023/24.

Hà Nội FC công bố Harry Kewell giữ vai trò HLV trưởng

Việc Hà Nội FC chiêu mộ Harry Kewell được xem là bước đi táo bạo, cho thấy tham vọng không chỉ chinh phục V-League mà còn vươn ra đấu trường châu lục. Trong khi đó, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vai trò giám đốc kỹ thuật sau ba trận tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Sự xuất hiện của Kewell hứa hẹn mang lại làn gió mới cho Hà Nội FC, đồng thời mở ra kỳ vọng về một chương mới cho bóng đá Việt Nam ở cấp CLB.