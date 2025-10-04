Sự tin tưởng của ông Kim Sang Sik

Trong bản danh sách U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik tiếp tục gây chú ý khi trao cơ hội cho nhóm cầu thủ Việt kiều gồm Viktor Lê, Trần Thành Trung và tân binh Vadim Nguyễn.

Đây không phải lần đầu tiên có sự góp mặt của những cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, việc số lượng ngày một tăng cho thấy sự cởi mở và niềm tin lớn của nhà cầm quân Hàn Quốc đối với các cầu thủ Việt kiều.

Thành Trung tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng cùng Vadim Nguyễn và Vitor Lê

Viktor Lê dù chưa thực sự tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, song màn trình diễn ổn định ở V-League trong hai mùa gần nhất giúp tiền vệ đang khoác áo Hà Tĩnh tiếp tục được tin tưởng trao cơ hội.

Với Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn, câu chuyện lại khác. Bộ đôi chưa để lại dấu ấn rõ rệt tại V-League, thậm chí còn ít đất diễn trong màu áo CLB.

Dù vậy, việc được góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam cho thấy ông Kim Sang Sik đặt niềm tin vào tiềm năng hơn là phong độ hiện tại. Đặc biệt, Vadim Nguyễn lần đầu tiên xuất hiện, mang theo sự kỳ vọng có thể tạo thêm sức cạnh tranh, tính sáng tạo trên hàng công vốn đang khá thiếu.

Liệu có được đền đáp?

Dù sao câu hỏi vẫn phải đặt ra: Niềm tin của ông Kim Sang Sik có được đền đáp? Thực tế những năm qua, các cầu thủ Việt kiều chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo U23 hay ĐTQG. Không ít trường hợp được kỳ vọng lớn nhưng lại sớm chìm lắng vì không thích nghi được với lối chơi, thời tiết tại Việt Nam.

Ngay cả Trần Thành Trung, cầu thủ có hồ sơ ấn tượng từng thi đấu ở châu Âu, cũng từng bị gạch tên ngay trước thềm vòng loại U23 châu Á hay chưa cạnh tranh nổi vị trí chính thức ở CLB.

Hy vọng sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik sẽ được các cầu thủ Việt kiều đền đáp xứng đáng

Tuy nhiên, lần này, mọi thứ có thể khác khi U23 Việt Nam bước vào đợt tập huấn quan trọng dưới quyền chỉ đạo của HLV Đinh Hồng Vinh – người tạm thay ông Kim trong giai đoạn chuẩn bị.

HLV người Gia Lai được đánh giá “mát tay” trong việc giúp các cầu thủ Việt kiều hòa nhập như từng giúp Viktor Lê tìm được sự tự tin tại CFA Team China 2025 ít tháng trước để mang đến kỳ vọng cho 2 cái tên còn lại.

Dù vậy, thành công hay không còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi, khát vọng và sự bền bỉ của chính các cầu thủ Việt kiều. Hy vọng rằng, sau chuyến tập huấn tại UAE tới, những Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung hay cả Vitor Lê sẽ chứng minh sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik dành cho mình là xứng đáng.