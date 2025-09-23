HLV Ruben Amorim mới xác nhận, hiện MU không có thủ môn số 1 thực sự dù ký hợp đồng với Senne Lammens vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Altay Bayindir bắt chính tất cả các trận tại Premier League cho đến nay. Tuy nhiên, người gác đền Thổ Nhĩ Kỳ thường xử lý lập bập, mắc lỗi trong các bàn thua trước Arsenal và Burnley.

MU đang nhắm đến Mike Maignan - Ảnh: Sempre

Thủ thành Mike Maignan của AC Milan sẽ hết hạn hợp đồng vào năm tới. Gần đây, MU đã làm việc với đại diện của anh, vì Bryan Mbeumo cũng là một trong những khách hàng của họ.

Muốn thuyết phục Maignan gia nhập sân Old Trafford, đội bóng thành Manchester cần hành động sớm, đưa ra mức lương hấp dẫn để cạnh tranh với Chelsea.

Trong năm tới, MU dự kiến sẽ thanh lý hai thủ môn khác là Tom Heaton (đã bước sang tuổi 40), cùng với Andre Onana hiện đang bắt cho Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Đội bóng thành Manchester cũng có kế hoạch đầu tư mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Carlos Baleba của Brighton được xác định là sự bổ sung tiềm năng.

MU không thể tiến hành thương vụ này trong hè 2025 vì chưa thể bán Casemiro. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil sẽ hết hạn hợp đồng cuối mùa 2025/26.

Việc loại Casemiro - người đang nhận thù lao cao nhất ở Old Trafford phần nào giải phóng quỹ lương, giúp MU có thêm nguồn lực để tìm kiếm người thay thế.

HLV Amorim cũng thích Casrlos Baleba - Ảnh: U.F

Hiện Casemiro, Mainoo và Ugarte là ba tiền vệ thực thụ trong đội hình. HLV Amorim kéo đội trưởng Bruno Fernandes xuống chơi thấp chỉ là giải pháp tạm thời.

Về lâu dài, MU vẫn cần một nhân tố trẻ, giàu tiềm năng, quen môi trường Ngoại hạng để gánh vác nhiệm vụ khu trung tuyến như Carlos Baleba.