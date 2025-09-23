Khi Dembele được xướng tên Quả bóng vàng 2025, Mbappe lập tức được ‘nhớ kèm’ vào trong chiến thắng ngọt ngào của chân sút PSG. Có dư vị gì đó chua, mặn với ngôi sao sinh ra ở Paris và được các ông chủ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để biến anh thành trung tâm ở Parc des Princes trong nhiều năm.

Có ai ngờ Dembele giành Cúp C1 và Quả bóng vàng trước Mbappe, ngay tại PSG, nơi đội trưởng tuyển Pháp rời đi! Ảnh: BeFootball

Tuy nhiên, Mbappe quyết liệt dứt áo ra đi – và đi trong ồn ào mâu thuẫn với PSG đến nay vẫn chưa giải quyết xong tranh chấp tiền bạc, để thỏa ước mơ được chơi cho Real Madrid – nơi anh đến để giành chiếc cúp tai voi Champions League danh giá cũng như Quả bóng vàng.

Đó là mong muốn hoàn toàn chính đáng của Mbappe và thực tế anh đã có mùa giải thành công về mặt cá nhân trong năm đầu ở Bernabeu – Vua phá lưới La Liga và giành Chiếc giày vàng châu Âu.

Tuy nhiên, những bàn thắng của ngôi sao người Pháp không cứu được Real Madrid mùa giải trắng tay và còn gây ra sự mất cân đối trong đội hình của Kền kền. Trong bóng đá, danh hiệu cá nhân chẳng là gì, nếu không giành được các chiến thắng tập thể.

Dembele được tiết lộ thắng áp đảo Lamine Yamal (Barca), trong khi Mbappe cùng Real Madrid không dự gala vì biết không thắng giải cũng như còn 'cay' vụ Vinicius hụt Quả bóng vàng 2024. Ảnh: ESPN Deportes

Đáng kể hơn, PSG giành được chiếc Cúp C1 danh giá lần đầu tiên trong lịch sử của CLB, ngay khi Mbappe rời đi. Và trong lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào, chân sút Real Madrid chỉ còn cách duy nhất là chúc mừng đội bóng cũ xưng vương châu Âu, cũng như những người anh em chiến hữu như Hakimi, Dembele,…

Và ai có thể ngờ được, cũng từ PSG ấy, chủ nhân Quả bóng vàng 2025 bước ra: Ousmane Dembele, để Mbappe một lần nữa phải đăng tải những lời ca tụng: “Thật phấn khích, anh bạn. Cậu xứng đáng gấp 1.000 lần!”.

Chỉ 1 năm trước, sẽ là điên rồ nói Dembele giành Quả bóng vàng, trước những Mbappe, Haaland,… Bóng đá mê hoặc người ta chính là ở chỗ ấy, có rất nhiều điều 'điên rồ' xảy ra, bao gồm việc tiền đạo PSG vừa được vinh danh đầy xứng đáng và ngạo nghễ.