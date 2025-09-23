Chiến thắng của Dembele

Ousmane Dembele biến lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 thành ngày hội của PSG. Vô địch Champions League và Á quân FIFA Club World Cup 2025, anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên sân khấu quê hương.

Một phần thưởng cho bóng đá Pháp, đặc biệt là Paris – nơi vốn là kinh đô của sự hào nhoáng, giờ đây còn là kinh đô của bóng đá.

Dembele nhận giải từ Ronaldinho. Ảnh: EFE

Giấc mơ táo bạo của Lamine Yamal tan vỡ, khi anh khao khát trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu của France Football, dù đã là người duy nhất giành hai lần liên tiếp giải Kopa (cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất).

“Tôi rất tự hào khi lại có mặt ở đây. Cảm ơn Barcelona, cảm ơn đội tuyển. Cảm ơn gia đình tôi. Tôi cũng không quên các đồng đội, như Cubarsi và Raphinha”, Lamine nói khi nhận giải Kopa.

Ruud Gullit hỏi đùa: “Cậu sẵn sàng cho chiếc cúp lớn chưa?”. “Tôi không biết nữa”, Lamine đáp. “Có thể lát nữa ta lại gặp nhau”, Gullit trấn an. Nhưng cuối cùng, chàng trai tài năng của Barca không được xướng tên.

“Tôi thực sự không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Đó là mùa giải tuyệt vời cùng PSG. Nhận giải thưởng này và lại được Ronaldinho trao tặng là điều đặc biệt”, Dembele xúc động khi nhận danh hiệu từ Ronaldinho.

Ngay khi vừa đặt chân trở lại Paris, cả đội PSG – do gala trùng lịch với trận đá bù gặp Marseille (chủ nhà thắng 1-0) – vẫn tỏ ra không biết ai sẽ là chủ nhân danh hiệu.

Lamine Yamal giành giải Kopa. Ảnh: EFE

“Nếu thua, đây sẽ là lần đầu tiên anh ấy khó chịu thật sự. Trước kia, người thắng luôn biết trước vì đã phỏng vấn sẵn; bây giờ thì không”, một người thân cận với Dembele chia sẻ.

Rốt cuộc, không có thất vọng nào cho bóng đá Pháp, cho PSG, càng không cho Dembele tại Nhà hát Chatelet.

Một Quả bóng vàng rất riêng

Sau quãng đời thất thường ở Barcelona, anh tìm được sự bình yên trong một PSG vốn nổi tiếng sóng gió.

Lúc ấy, trên ghế huấn luyện Parc des Princes, Luis Enrique – vừa được bầu là HLV hay nhất – đã truyền niềm tin cho anh.

“Ousmane, cậu là số 1. Đừng xin phép ai nữa. Cậu không đứng sau bất kỳ ai. Cậu có thể mơ tới Quả bóng vàng”, Enrique nói với Dembele ngay sau khi Mbappe sang Real Madrid. Cả hai đều là nhà vô địch thế giới 2018.

Giải thưởng lớn nhất về tay Dembele, nhưng PSG cũng thu về loạt danh hiệu: đội bóng của năm, Donnarumma (thủ môn hay nhất), Luis Enrique (HLV hay nhất).

Riêng Enrique không dự gala vì bận chỉ đạo trận gặp Marseille. Theo Cadena Ser, trận đấu chỉ là cái cớ: ông vốn đã thôi tin vào các giải cá nhân (trái với năm 2015, khi vui vẻ nhận giải cùng Barcelona).

Dembele vừa có mùa giải rực rỡ với PSG. Ảnh: EFE

“Thật tuyệt khi nhận giải thưởng cá nhân, nhưng điều quan trọng hơn là được người hâm mộ ghi nhận. Tôi xin chúc mừng tất cả cầu thủ có mặt ở đó. Xin chào”, Enrique nhắn gửi từ xa.

Với Enrique, phần thưởng thực sự là cú ăn 3 mùa trước, sự thăng tiến của học trò cưng Dembele và những thành viên khác của PSG.

“Luis là người rất quan trọng với tôi, như một người cha”, Dembele tri ân. Một chàng trai vui tính, đôi khi lơ đãng, tránh xa ánh hào quang – không khoe đời sống riêng hay gia đình – nay đã đoạt giải thưởng lớn nhất.

Báo chí Pháp gọi anh là “Quả bóng vàng của nhân dân”. Một phong cách hoàn toàn khác biệt với đối thủ Lamine Yamal, người muốn sống như một ngôi sao nhạc rock, luôn sẵn sàng xuất hiện cả trên sân lẫn mạng xã hội, nhưng chưa may mắn ở Paris.

Một đêm Paris tràn ngập ánh sáng, nơi Dembele – một chàng trai giản dị và đôi khi ngơ ngác – đã lấn át thần đồng đang khiến cả thế giới bàn tán.

PSG, chủ nhân của tiền bạc, giờ cũng là ông chủ của bóng đá. Không ai đại diện cho họ rõ nét hơn Dembele.