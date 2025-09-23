Danh hiệu cao quý nhất năm của bóng đá châu Âu đã có chủ, gọi tên Ousmane Dembele (PSG) đầy xứng đáng, trong khi Lamine Yamal (Barca) giành Quả bóng bạc và Vitinha (PSG) ẵm Quả bóng đồng.

Dembele xúc động đến rơi nước mắt, không nói nên lời sau khi chiến thắng Quả bóng vàng 2025. Ảnh: RMC Sport

Theo tiết lộ từ BTC - tổng biên tập tạp chí France Football, Vincent Garcia, Dembele thắng áp đảo trước Lamine Yamal, như một lẽ tất nhiên, “không có gì phải bàn cãi”.

“Dembele giành chiến thắng với cách biệt lớn. Anh ấy nhận được sự ủng hộ của hầu hết các giám khảo bầu chọn Quả bóng vàng năm nay. Dembele là chủ nhân của danh hiệu một cách hiển nhiên. Dembele thắng áp đảo ở mọi châu lục, từ châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ hay Bắc Mỹ,…”.

Quả bóng vàng 2025 được bầu chọn từ 100 nhà báo thể thao đại diện từ các quốc gia trong top 100 BXH của FIFA.

Nếu như 1 năm trước ai nói Dembele sẽ giành Quả bóng vàng trước Mbappe hay Haaland thì quả thật điên rồ. Nhưng sự 'điên rồ' ấy đã xảy ra! Ảnh: X The Touchline

Bản thân Dembele đã vô cùng xúc động khi được xướng tên cho Quả bóng vàng 2025. Anh rơi nước mắt, có lúc nghẹn ngào không nói nên lời trong bài phát biểu của mình:

“Những gì tôi vừa trải qua thật phi thường. Tôi thực sự không còn lời nào để diễn tả. Đây là một năm tuyệt vời cùng PSG. Lúc này tôi hơi căng thẳng…

Đoạt Quả bóng vàng và được trao từ một huyền thoại là Ronaldinho, thực sự là quá phi thường. Tôi tự hào về những gì mình đã đạt được trong suốt sự nghiệp đến nay...”.

Tiền đạo PSG chia vui cùng người hâm mộ. Ảnh: One Football

Trong khoảnh khắc không thể quên trong sự nghiệp, Dembele gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch PSG, El-Khelaifi, HLV Luis Enrique, được anh ví như “những người cha” của mình. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng vô cùng trân quý các đồng đội PSG, người hâm mộ luôn hỗ trợ, động viên…

Dembele đã không kìm được nước mắt khi cảm ơn gia đình và tất cả những người thân yêu – luôn sát cánh lúc anh gặp vô số chấn thương hay lúc anh chán nản, tự ti nhất…

Ngôi sao PSG cũng không quên nhắc đến Leo Messi, biết ơn với những năm tháng anh chơi ở Barca và học hỏi được rất nhiều từ cầu thủ vĩ đại này…