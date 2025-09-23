Gala trao giải Quả bóng vàng 2025 được mong đợi đã diễn ra tại Paris vào rạng sáng nay (23/9, giờ Hà Nội), với chiến thắng thuộc về Ousmane Dembele.

Dembele giành chiến thắng đầy xứng đáng. Ảnh: X Ousmane Dembele

Đây là kết quả có thể nói là nằm trong dự đoán của số đông bởi những đóng góp lớn của Dembele với PSG trong cú ăn 3 ngoạn mục của họ, trong đó có danh hiệu quan trọng Champions League.

Dù vậy, vẫn có những kỳ vọng vào một cuộc ‘lật đổ’ từ chàng trai trẻ Lamine Yamal, người cũng có một mùa giải rất bùng nổ cùng Barca.

Yamal đã cùng đoàn tùy tùng gồm 20 người, bay đến thủ đô nước Pháp, với đầy niềm hân hoan và thậm chí có kế hoạch ăn mừng hoành tráng tại Paris, nếu đánh bật mọi đối thủ để giành Quả bóng vàng 2025.

Lamine Yamal rất bảnh tại gala trao giải. Ảnh: X TheScreenshotLad

Dĩ nhiên, anh chàng sẽ có chút kém vui trong lòng vì… hụt Quả bóng vàng 2025, dù bản thân khiến người ta phải ghen tị vì những gì làm được ở tuổi 18: Quả bóng bạc 2025 và tiếp tục giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm.

Không có mặt cùng bạn trai dự lễ, ngay sau khi có kết quả, cô bạn gái bốc lửa người Argentina – Nicki Nicole đã gửi lời ngọt ngào cho Lamine Yamal: “Ngôi sao của em. Em yêu Anh”, kèm hình ảnh tình cảm của cặp đôi.

Bạn gái gửi lời ngọt ngào cho Lamine Yamal. Ảnh: Insta N.N

Lamine Yamal và Nicki Nicole nảy sinh tình cảm sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cầu thủ này mà nữ ca sĩ là khách mời. Cặp đôi công khai mối quan hệ gần đây, sau khi được phát hiện có những khoảnh khắc riêng tư ở hộp đêm, hay đi nghỉ tại Monaco cùng nhau.

Yamal hiện đang trong thời gian hồi phục chấn thương, luôn có bạn gái bên cạnh. Vẫn chưa rõ thời gian cụ thể cầu thủ này có thể tái xuất sân cỏ.

Đáng chú ý, Barca toàn thắng cả 3 trận vắng Lamine Yamal vừa qua, ghi tới 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1.