Ngày 14/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), để điều tra về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong giai đoạn 2 điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, có 28 người bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Trong số này, có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị can nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị can nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 người là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư và 9 bị can là các đương sự.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và tỉnh Gia Lai; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự cùng một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

Số tiền hối lộ được các bị cáo nhận nhằm can thiệp, giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Ngày 15/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án. Trong đó, ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) bị tuyên phạt 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) 3 năm tù; Vũ Văn Tú (nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) 2 năm tù.

Các bị cáo trên đều bị truy tố và xét xử về tội “Nhận hối lộ”.