Tiếp đón đội xếp thứ năm Al Taawoun, Al Nassr nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 2, Cristiano Ronaldo đã có cơ hội rõ rệt khi băng vào vòng cấm đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tung cú vô lê đẳng cấp, nhưng bóng lại dội xà ngang trong gang tấc.

Ronaldo thi đấu kém duyên trận này - Ảnh: Al Nassr

Chỉ hai phút sau, từ quả đá phạt của Ronaldo, Simakan bật cao đánh đầu tung lưới đội khách. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đến phút 21, CR7 một lần nữa đưa bóng vào lưới Al Taawoun, song kịch bản cũ lặp lại khi bàn thắng tiếp tục không được công nhận.

Dù vậy, Al Nassr không phải chờ đợi quá lâu. Phút 45, sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến Al Dossari lúng túng phản lưới, mang về bàn mở tỷ số quan trọng.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục kiểm soát thế trận, buộc Al Taawoun phải lùi sâu phòng ngự. Mane, Ronaldo và các vệ tinh xung quanh liên tục tạo sóng gió, nhưng sự thiếu may mắn khiến đội chủ nhà không thể gia tăng cách biệt.

Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 1-0, qua đó củng cố vị trí thứ hai tại Saudi Pro League với 40 điểm sau 17 trận, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn 5 điểm.

Ghi bàn: Al Dossari 45' (phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Nasser, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Al Taawoun: Mailson, Mahzari, Al Dossari, Al Ahmad, Al Mufarrij, Al Alaeli, Al Aqel, Victor Hugo, El Mahdioui, Fulgini, Martinez Tobinson