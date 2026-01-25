Tiếp đón Augsburg, đội bóng đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH, Bayern Munich tràn đầy tự tin hướng đến một chiến thắng nữa để củng cố ngôi đầu Bundesliga.

Với đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà Allianz Arena, thầy trò HLV Vincent Kompany nhanh chóng đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận.

Niềm vui của các cầu thủ Augsburg - Ảnh: Augsburg

Sự áp đảo được cụ thể hóa ở phút 23, khi hậu vệ người Nhật Bản Ito bất ngờ dâng cao dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Bayern. Bàn thắng sớm khiến nhiều người tin rằng “Hùm xám” sẽ dễ dàng bỏ túi thêm ba điểm. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

Bayern chơi chùng xuống trong hiệp hai và để đối thủ dần lấy lại sự tự tin. Phút 75, Augsburg gỡ hòa nhờ pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Chaves. Chưa dừng lại ở đó, chỉ sáu phút sau, Massengo tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, hoàn tất màn lội ngược dòng cho đội khách.

Bayern bị cắt đứt chuỗi trận bất bại - Ảnh: BM

Những phút cuối, Bayern dồn ép nghẹt thở nhưng không thể tìm bàn gỡ, đáng tiếc nhất là cú cứa lòng của Olise đưa bóng dội xà ngang.

Chung cuộc, Bayern thua sốc 1-2, song vẫn dẫn đầu BXH với 50 điểm, hơn Dortmund 11 điểm. Thất bại này chưa làm lung lay ngôi đầu, nhưng đủ để khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Ito 23'

Augsburg: Chaves 75', Giannoulis 84'

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Urbig, Davis, Tah, Kim Min Jae, Ito, Pavlovic, Goretzka, Olisa, Karl, Diaz, Harry Kane

Augsburg: Dahmen, Chaves, Schlotterbeck, Zesiger, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Reider, Claude Maurice, Kade