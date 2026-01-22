Bayern Munich đã chính thức giành vé vào top 8 giai đoạn league phase UEFA Champions League sau khi đánh bại Royale Union Saint-Gilloise với tỷ số 2-0, qua đó dập tắt phần lớn hy vọng đi tiếp của đại diện Bỉ ngay trước lượt trận cuối.

Harry Kane ghi cả hai bàn cho Bayern Munich - Ảnh: FCB

Dù được đánh giá cao hơn, Bayern Munich lại gặp không ít khó khăn trong hiệp một. Trong hơn 30 phút đầu, cơ hội rõ rệt duy nhất của đội chủ nhà là cú dứt điểm cận thành của Harry Kane, nhưng thủ môn Kjell Scherpen đã xuất sắc cản phá.

Ở chiều ngược lại, Union Saint-Gilloise thậm chí tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, buộc Manuel Neuer phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm của Kevin Mac Allister và Promise David.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Kane tận dụng tốt tình huống phạt góc của Michael Olise để mở tỷ số, chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi tại Champions League.

"Hùm xám" nước Đức là đội thứ hai sớm giành vé vào vòng 1/8, sau Arsenal - Ảnh: FCB

Chỉ ba phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục ghi dấu ấn khi tự mang về và thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Kane còn có cơ hội hoàn tất cú hat-trick nhưng anh đá hỏng quả 11m ở phút 81.

Dù Kim Min-jae bị truất quyền thi đấu, Bayern vẫn kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp “Hùm xám” kéo dài chuỗi bất bại sân nhà tại Champions League từ năm 2013 và hiên ngang bước vào vòng knock-out, trong khi hành trình châu Âu của Union Saint-Gilloise gần như khép lại.

Ghi bàn: Harry Kane 52', 55' (penalty)

Thẻ đỏ: Kim Min Jae 63' (Bayern Munich)

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Guerreiro, Kim Min Jae, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Kane

Union Saint Gilloise: Scherpen, Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Guilherme Smith, David, Florucz