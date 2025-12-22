Bayern Munich đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, nhằm đa dạng hóa đội hình đua tranh các danh hiệu lớn.

Sau nhiều mùa giải theo dõi sát sao, Bayern đánh giá Bruno Fernandes là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm có trên thị trường, vừa sáng tạo, giàu năng lượng, có khả năng ghi bàn.

Bayern Munich có kế hoạch đón Bruno Fernandes sang Đức. Ảnh: ManUtd

Trong bối cảnh Bayern có thể chia tay một số nhân sự ở hàng tiền vệ, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng kinh nghiệm của Bruno Fernandes sẽ mang lại tác động tức thì.

Theo các nguồn tin từ Đức, Bayern Munich sẵn sàng đưa ra lời đề nghị vào khoảng 50 triệu euro. Đây là con số đáng chú ý nếu xét đến việc Bruno đã 31 tuổi.

Tuy vậy, với Bayern, giá trị của thương vụ chuyển nhượng không chỉ nằm ở độ tuổi mà ở hiệu suất thi đấu.

Bruno không phải phương án đầu tư dài hạn, mà là lời giải ngắn và trung hạn cho tham vọng chinh phục Bundesliga lẫn Champions League.

Về phía MU, khả năng mất Bruno Fernandes sẽ tạo ra một khoảng trống rất lớn. Kể từ khi cập bến Old Trafford, tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn là cầu thủ gánh vác nhiều nhất về chuyên môn.

Dù khoản phí chuyển nhượng có thể giúp Quỷ đỏ tái đầu tư, việc thay thế tầm ảnh hưởng của anh sẽ không hề đơn giản.

Bản thân Bruno Fernandes cũng đứng trước ngã rẽ quan trọng. Sau nhiều năm phải gồng gánh dự án bóng đá thiếu ổn định tại MU, anh hiểu rằng quỹ thời gian ở đỉnh cao không còn nhiều.

Gia nhập Bayern Munich đồng nghĩa với cơ hội cạnh tranh danh hiệu một cách thường xuyên hơn, trong môi trường ổn định và giàu tham vọng.