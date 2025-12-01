Harry Kane ghi bàn ở phút 87 giúp Bayern Munich tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà trước Mainz, thuộc vòng 14 Bundesliga 2025/26.
Ghi bàn: Stanisic (15'), Olise (32'), Diaz (86'), Kane (90'+2)
*Tiếp tục cập nhật...
|Bảng xếp hạng Bundesliga 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Bayern Munich
|15
|13
|2
|0
|44
|41
|2
|Borussia Dortmund
|15
|9
|5
|1
|14
|32
|3
|Bayer Leverkusen
|15
|9
|2
|4
|13
|29
|4
|RB Leipzig
|15
|9
|2
|4
|11
|29
|5
|1899 Hoffenheim
|15
|8
|3
|4
|9
|27
|6
|VfB Stuttgart
|15
|8
|2
|5
|3
|26
|7
|Eintracht Frankfurt
|15
|7
|4
|4
|0
|25
|8
|Union Berlin
|15
|6
|3
|6
|-3
|21
|9
|SC Freiburg
|15
|5
|5
|5
|-1
|20
|10
|Werder Bremen
|15
|4
|5
|6
|-10
|17
|11
|FC Koln
|15
|4
|4
|7
|-2
|16
|12
|Borussia Monchengladbach
|15
|4
|4
|7
|-6
|16
|13
|Hamburger SV
|15
|4
|4
|7
|-9
|16
|14
|VfL Wolfsburg
|15
|4
|3
|8
|-5
|15
|15
|FC Augsburg
|15
|4
|2
|9
|-11
|14
|16
|FC St. Pauli
|15
|3
|3
|9
|-13
|12
|17
|FC Heidenheim
|15
|3
|2
|10
|-21
|11
|18
|FSV Mainz 05
|15
|1
|5
|9
|-13
|8
