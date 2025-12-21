MU có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân Aston Villa (33 điểm), đội đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, chỉ sau Arsenal (39 điểm) và Man City (37 điểm).

Mbeumo, Mazraoui và Diallo bận tham dự AFCON 2025 cho ĐTQG của mình, trong khi Casemiro thực hiện án treo giò 1 trận (do tích đủ thẻ vàng). Ảnh: ESPN UK

Thực tế, Aston Villa do HLV Unai Emery dẫn dắt, có số trận thua tại Premier League từ đầu mùa còn ít hơn cả Man xanh của Pep – 3 trận so với 4. Trong khi đó, MU đang đứng thứ 7 trong BXH, kém Aston Villa tới 7 điểm.

Ruben Amorim biết điều gì đang chờ ông và học trò ở màn so tài tối nay, khi đội hình MU thiếu vắng đến 4 trụ cột, gồm Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đều bận tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025, trong khi Casemiro phải ngồi ngoài do tích đủ thẻ vàng.

Việc thiếu vắng Diallo và Mbeumo ảnh hưởng lớn với MU, bởi cặp đôi này chiếm đến hơn 25% số bàn thắng của đội ở chiến dịch mùa này.

Trường hợp Casemiro, có vẻ còn đi kèm ‘điềm báo’ xấu cho MU, khi từ đầu mùa anh vắng mặt tổng cộng 3 trận, đội thua cả 3. Con số thống kê chỉ ra, MU cứ có Cesemiro trên sân là từ thắng đến không thua.

Amorim đôn 4 sao trẻ từ học viện lên chuẩn bị đấu Aston Villa lành ít dữ nhiều. Ảnh: Fabrizio Romano

Ngoài 4 trường hợp vắng kể trên, Amorim còn gặp khó trong tính toán đội hình bởi ảnh hưởng chấn thương. Với việc Harry Maguire và De Ligt đều phải ngồi ngoài, đội hình MU càng trở nên mỏng manh.

Theo Centredevils, thuyền trưởng người Bồ tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách đôn 4 sao trẻ từ học viện MU lên. Shea Lacey, người không có tên trong đội hình gặp Bournemouth, sẽ trở lại băng ghế dự bị, cùng với Jack Fletcher, Tyler Fredricson và Bendito Mantato.

“Đây là cơ hội rất lớn cho 4 cầu thủ này, những người được trao cơ hội do án treo giò của Casemiro cùng Diallo, Mbeumo và Mazraoui bận tham dự AFCON 2025”.

Chưa biết Ruben Amorim sẽ xoay sở thế nào, dùng đội hình ra sao vào tối nay, nhưng là thách thức lớn cho ông và MU khi đấu Aston Villa, đội có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.