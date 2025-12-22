Pep Guardiola đặt mục tiêu Man City phải đánh chiếm vị trí số 1 Ngoại hạng Anh và muốn mọi thứ phải đi theo tính toán của ông.

Các cầu thủ Man City muốn được nghỉ sau trận thắng West Ham nhưng Pep không đồng ý, vẫn yêu cầu tập phục hồi đầy đủ rồi mới nghỉ đón Giáng sinh. Ảnh: MCFC

Sau 17 trận đã chơi, Man City (37 điểm) hiện kém Arsenal (39 điểm) dẫn đầu 2 điểm, nhưng cũng chỉ hơn đội xếp 3 là Aston Villa (36 điểm) 1 điểm, khi ở vòng đấu vừa diễn ra, cả 3 đều giành chiến thắng.

Nếu Arsenal thắng tối thiểu Everton thì Man City đè bẹp West Ham 3-0, còn đội của Unai Emery buộc MU phơi áo 1-2.

Trận đấu tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola là chuyến làm khách Nottingham Forest lúc 19h30 ngày 27/12. Trước khi cho đội nghỉ 3 ngày đón Giáng sinh, vị thuyền trưởng Man xanh cảnh báo gắt dàn sao Man City: chớ vui chơi ăn uống quá độ, hãy đảm bảo đạt thể trạng tốt nhất khi trở lại. Bất kỳ ai bị tăng cân, sẽ bị loại khỏi trận đấu với Nottingham.

Man City dù thắng 3-0 West Ham nhưng Pep vẫn không hài lòng, nói đội vẫn chưa đạt tiêu chuẩn cần có để có thể góp mặt trong nhóm đua tranh danh hiệu vào giai đoạn nước rút - tháng 3, 4 và 5.

Pep cảnh báo dàn sao Man City chớ để tăng cân trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Ảnh: City Report

Ông tiết lộ: “Sau chiến thắng, các cầu thủ xin cho nghỉ 1 ngày nhưng tôi từ chối, với lý do: các cậu đã chơi không đủ tốt.

Vì vậy, vào hôm sau đội thực hiện việc phục hồi, các cầu thủ không thi đấu thì tập luyện, trước khi có kỳ nghỉ ngắn 3 ngày.

Sau đó Man City có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Nottingham Forest. Khi trở lại vào ngày 25/12, các cầu thủ sẽ được kiểm tra cân nặng. Tôi sẽ có mặt ở đó để xem có ai bị tăng cân, thừa mỡ hay không.

Tôi phải lựa chọn đội hình cho trận Man City đấu Nottingham ngày 27/12. Nếu cầu thủ nào bị tăng vài ba cân sẽ bị loại khỏi trận đấu”.