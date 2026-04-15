“Nói” theo cách Olise

Michael Olise là một chàng trai ít nói. Một người khó nắm bắt, rất kiệm lời, tiết chế phát ngôn và xuất hiện trước công chúng.

“Cậu ấy có cách riêng để nhìn nhận trận đấu và cuộc sống”, Thierry Henry giải thích. “Đôi khi người ngoài sân không hiểu cậu ấy, nhưng đó là một chàng trai dễ mến. Ngoài sân cậu ấy nói ít, nhưng khi có bóng thì cậu ấy ‘nói’ rất hay”.

Olise thi đấu toàn diện. Ảnh: FC Bayern

Olise là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất mùa này. Trận lượt đi tứ kết Champions League tại Bernabeu đã khuếch đại hình ảnh của anh – cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái – người đang là vua kiến tạo của 5 giải đấu lớn mùa này (18), cũng như hai mùa gần nhất (33).

Tại Madrid, Alvaro Carreras đã phải chịu đựng anh. Đêm nay (2h00 ngày 16/4), ở Munich, anh có thể đối đầu với Ferland Mendy.

Veljko Paunovic, hiện là HLV trưởng Serbia, đã nâng đỡ và cũng thúc ép anh trong những ngày đầu tại Reading, ở giải hạng Nhất Anh mùa 2020/21.

Ông kể: “Với tôi, điều đó gần như mang tính cá nhân, tôi rất thích làm việc với những cầu thủ trẻ như Olise. Chúng tôi nhìn thấy một cầu thủ có tiềm năng rất lớn. Với những phẩm chất đó, cần phải đòi hỏi nhiều hơn. Chúng tôi xem cậu ấy như một dự án”.

Paunovic liệt kê chi tiết từng “bài tập” dành cho Olise khi ấy – người đã ra mắt ở tuổi 17 và mùa trước đó không ghi bàn nào sau 23 trận.

“Chúng tôi giao cho cậu ấy một loạt nhiệm vụ: cải thiện hiệu quả ghi bàn, nâng cao khả năng dứt điểm bằng chân phải, hiểu trận đấu tốt hơn để có thể hỗ trợ phòng ngự”, Paunovic phân tích.

Ông chỉ ra: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng một tiền vệ xâm nhập vòng cấm cần có khả năng đánh đầu tốt, khuyến khích Olise rèn luyện thể chất để trở thành người chiến thắng trong các pha tranh chấp”.

Sự tiến bộ của cầu thủ Pháp sinh tại London khiến Paunovic hài lòng. “Olise đã phát triển tinh thần chiến thắng giúp cậu thi đấu tốt trong mọi hoàn cảnh, bổ sung thêm kỷ luật trong sinh hoạt hàng ngày. Ba ngày mỗi tuần, chúng tôi tập các tình huống cố định, đá phạt và penalty để cậu ấy phát huy những kỹ năng này”.

Lượt đi, Olise khiến Carreras chật vật. Ảnh: FC Bayern

Kết quả thể hiện rõ: 7 bàn thắng và 12 kiến tạo. “Trong sự cải thiện về vị trí trên sân và khả năng ra quyết định, có lẽ điều nổi bật nhất là hiệu quả của Olise ở những mét cuối cùng”, Paunovic đánh giá.

Sự phát triển đó đưa anh lên Premier League, tới Crystal Palace, đội đã trả 9,3 triệu bảng vào mùa hè 2021.

Bước tiến không ngừng

Là con của người cha Nigeria di cư sang Anh và người mẹ Pháp gốc Algeria, Olise kín tiếng từng trải qua các học viện Arsenal, Chelsea và Man City, trước khi Reading đặt niềm tin vào anh.

Sau khi rời học viện Man City ở tuổi 15, anh thậm chí từng phải chơi ở các giải trẻ nghiệp dư. “Nếu tôi đi theo con đường truyền thống, tôi đã là một con người rất khác”, chính Olise thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe tháng 3/2025.

Anh ra mắt chuyên nghiệp cùng Reading vào tháng 3/2019, khoác áo Crystal Palace giai đoạn 2021-2024. Sau khi Pháp thua chung kết Olympic Paris 2024 trước Tây Ban Nha, anh gia nhập Bayern Munich, đội đã chi 53 triệu euro.

Việc thuận chân trái và bám biên phải khiến anh thường được so sánh với Arjen Robben, người từng rất thành công tại Bayern.

“Chắc chắn có một vài điểm tương đồng. Nhưng luôn phải cẩn trọng với những so sánh. Cậu ấy khác tôi”, Robben phản ứng hôm thứ Ba.

Trong khi đó, Vincent Kompany đưa ra so sánh khác: “Olise có tâm lý của Kevin De Bruyne. Tôi có may mắn được chứng kiến cậu ấy trở thành siêu sao và sự ám ảnh với chi tiết chính là điều đặc trưng của Michael”.

Rất khó để theo kèm mẫu cầu thủ lắt léo như Olise. Ảnh: EFE

HLV người Bỉ mô tả Olise là “một cầu thủ rất thiên về tư duy, suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ”.

Những lời này phù hợp với nhận định gần đây của Thierry Henry. “Cậu ấy nhìn trận đấu theo cách khác, nhiều bằng bộ não hơn là bằng đôi mắt. Olise cố gắng hình dung điều gì có thể xảy ra ngay khi bóng rời chân thủ môn”.

Olise rất yêu thích cờ vua. Tại Crystal Palace, anh đã dạy Eberechi Eze – hiện đang khoác áo Arsenal – chơi môn này.

Với 17 bàn thắng và 29 kiến tạo mùa này (6 đường chuyền thành bàn ở Champions League, nhiều nhất), Olise không ngừng vươn lên tầm cao mới. “Chỉ cần dẫn dắt và giúp đỡ để tài năng của cậu ấy bộc lộ và đi đúng hướng”, Paunovic nhấn mạnh.

Real Madrid đang thèm khát Olise. Dù vậy, mục tiêu trước mắt của anh là xé lưới “Los Blancos” để cùng Bayern Munich vào bán kết Champions League.