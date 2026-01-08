Ngày 8/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai 15 tháng tuổi được người nhà đưa đến phòng khám trong tình trạng tím tái, ngừng thở hoàn toàn nghi hóc dị vật. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich để giải phóng đường thở cho trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, dị vật được tống ra ngoài, giúp bệnh nhi thở lại bình thường trong sự vỡ òa xúc động của gia đình.

Người chia sẻ clip là bác sĩ có tài khoản mạng xã hội Binhdaily (công tác tại một phòng khám đa khoa ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 7/1. Theo lời người nhà, thời điểm xảy ra tai nạn, bé đang ăn bỏng ngô và giò.

Trường hợp này được đánh giá rất may mắn vì trẻ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Đây cũng là bài học quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Gia đình có trẻ nhỏ cần nắm vững kỹ thuật Heimlich cũng như các bước sơ cứu cơ bản để xử trí kịp thời khi trẻ không may bị hóc dị vật.

Video bác sĩ sơ cứu cho trẻ:

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm Cấp cứu vệ tinh số 32, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, dị vật đường thở có thể gây cản trở không khí đi vào phế quản và phổi, dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ở người lớn, dị vật đường thở thường là mảnh thức ăn trong khi ở trẻ em, dị vật thường là các vật nhỏ như đồ chơi. Vì vậy, người bị nghẹn do dị vật đường thở cần được cấp cứu ngay lập tức.

Dấu hiệu nhận biết người đang bị nghẹn

Nạn nhân ho sặc sụa, sau đó, ho yếu dần hoặc không ho được, vẻ mặt hoảng sợ, dùng tay chỉ vào cổ họng, không nói được, có tiếng rít khi hít thở, môi tím, da tím tái do thiếu oxy. Trường hợp nặng có thể mất ý thức.

Cấp cứu dị vật đường thở

Trường hợp nạn nhân còn hít thở được, còn ho, người xung quanh khuyến khích tiếp tục ho mạnh để tự tống dị vật ra ngoài.

Trường hợp nạn nhân không thể ho, không nói được, không khóc được hoặc là trẻ em, người xung quanh cần tiến hành cấp cứu ngay lập tức.

Cấp cứu dị vật đường thở ở người lớn và trẻ trên 2 tuổi

Bước 1: Vỗ lưng

- Đứng bên hông và hơi chếch phía sau nạn nhân

- Một tay đặt trước ngực để đỡ và giữ thăng bằng

- Cho nạn nhân cúi người ra trước

- Dùng gót bàn tay vỗ mạnh 5 cái vào vùng giữa hai xương bả vai

Bước 2: Ấn bụng - Thủ thuật Heimlich

- Đứng sau lưng nạn nhân

- Nắm một tay lại thành nắm đấm, đặt vào vùng trên rốn (thượng vị - chấn thủy)

- Tay còn lại nắm chặt nắm đấm, ấn mạnh vào trong và hướng chếch lên trên. Ở trẻ em cần kiểm soát lực vừa phải.

Nếu dị vật chưa bật ra, luân phiên 5 lần vỗ lưng và 5 lần ấn bụng cho đến khi đường thở thông.

Lưu ý, nếu có nhiều người xung quanh: 1 người cấp cứu, 1 người gọi ngay 115. Trường hợp chỉ có 1 người: cấp cứu cho nạn nhân trước, sau đó gọi 115.

Cấp cứu dị vật đường thở ở trẻ từ 2 tuổi trở xuống

Bước 1: Vỗ lưng

- Đặt trẻ nằm sấp dọc theo cánh tay người cấp cứu, đầu thấp

- Tay người cấp cứu tựa lên đùi để cố định trẻ

- Dùng gót bàn tay vỗ nhanh, dứt khoát 5 cái vào lưng trẻ, vùng giữa hai xương bả vai

Bước 2: Ấn ngực

- Nếu dị vật chưa bật ra, lật ngửa trẻ, vẫn giữ tư thế đầu thấp

- Ấn ngực 5 lần tại vị trí giữa hai núm vú (hơi lệch xuống dưới)

Tần suất: 1 lần/giây

Bác sĩ Tuệ lưu ý, không thực hiện thủ thuật Heimlich ở trẻ nhỏ, vì có nguy cơ gây tổn thương nội tạng.

Cấp cứu cho bản thân khi không có người bên cạnh

Nếu bệnh nhân còn nói được, gọi ngay cấp cứu 115. Không gọi được, bạn hãy đặt một nắm đấm vào vùng trên rốn, tay còn lại nắm chặt nắm đấm; cúi người tì mạnh vào bề mặt cứng (cạnh bàn, ghế, tủ bếp, bồn rửa tay…) và đẩy mạnh nắm đấm vào trong, hướng lên trên.

Phụ nữ có thai

Nguyên tắc cấp cứu tương tự trên. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ thuật Heimlich, người bệnh đặt nắm đấm cao hơn bình thường, ở vùng dưới xương ức, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Video hướng dẫn sơ cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

Người đàn ông vào cấp cứu lúc nửa đêm, bác sĩ nói 'vừa giận vừa thương' Đau bụng do thoát vị ruột, người đàn ông cố chịu đựng gần 8 giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức mới nhờ người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Bị sặc trà sữa trân châu, người đàn ông hôn mê sâu, cấp cứu suốt 21 ngày TRUNG QUỐC - Người đàn ông họ Trương (44 tuổi) đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị sặc trong lúc uống trà sữa trân châu tại nhà.