Bệnh nhân nam S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và được đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy.

Khoảng 6 tháng trước, chó nhà nuôi đã cắn anh Đ. và 3 người khác. Hai ngày sau, con chó chết. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, anh Đ. không tiêm vắc xin phòng dại.

Ba ngày trước khi nhập viện, anh Đ. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh điển hình: Kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Sau 1 ngày điều trị tại cơ sở y tế nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Nam bệnh nhân đang được theo dõi cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận sốt 38,3 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, gợi ý tổn thương thần kinh trung ương. Trên da vùng lưng của bệnh nhân có xuất huyết dạng mảng do người nhà từng áp dụng cạo gió. Người bệnh phải thở máy qua ống nội khí quản, kết quả chọc dịch não tủy cho thấy tăng áp lực. Xét nghiệm dại trong dịch não tủy cho kết quả dương tính. Sau khi có kết quả khẳng định mắc dại, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về chăm sóc tại nhà.

Thạc sĩ, bác sĩ Trương Tư Thế Bảo - Bác sĩ Khoa Cấp cứu cho biết, đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn cách đây 6 tháng nhưng việc không tiêm phòng dại sau phơi nhiễm đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh kéo dài nhiều tuần đến vài tháng nhưng khi đã lên cơn thì gần như không có cơ hội cứu chữa.

Bác sĩ Bảo cảnh báo với người bị động vật nghi dại cắn, cào hay liếm trên da bị tổn thương cần được tiêm phòng dại ngay lập tức. Nếu vết thương nặng, có nhiều vết cắn hoặc vết cắn ở các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại cùng vắc xin phòng dại.

Bệnh dại có thể âm thầm ủ bệnh suốt nhiều tháng, nhưng khi phát cơn - gần như 100% tử vong. Tiêm phòng sớm là cách duy nhất để bảo vệ bạn và người thân. Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả của việc tiêm phòng.

