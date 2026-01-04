Theo hãng tin CNN, Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ được đánh giá có "điều kiện kinh khủng”.

Được xây từ thập niên 1990 với mục đích giải quyết tình trạng quá tải của nhà tù ở New York, MDC từng là nơi giam giữ nhiều người nổi tiếng và tội phạm. Tiêu biểu trong số đó có Ismael Zambada García, trùm ma túy một thời ở Mexico. García từng bị giam giữ tại đây trong khi chờ xét xử vì các tội danh giết người và buôn bán ma túy.

Bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: CNN

Theo mô tả của ông Marc Agnifilo, luật sư bào chữa cho rapper nổi tiếng Sean Combs (Diddy), MDC là nơi “rất khó khăn với tù nhân”. Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi bạo lực thường xuyên xảy ra tại đây. Chỉ trong 2 tháng 6 và 7/2024, đã có 2 tù nhân ở MDC thiệt mạng vì bạo lực.

Hạ tầng tại trung tâm giam giữ này cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Năm 2019, một vụ mất điện đã xảy ra ở MDC khiến cho các tù nhân phải sống trong bóng tối hoàn toàn và nhiệt độ cực thấp suốt một tuần. Một cuộc điều tra cùng năm của Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận thảm cảnh của các tù nhân, dẫn đến khoản bồi thường lên tới 10 triệu USD (hơn 263 tỷ VND) cho 1.600 người đang thụ án ở MDC vào thời điểm đó.

Một số tù nhân bị giam tại MDC vào năm 2019. Ảnh: Đài truyền hình PIX11 của Mỹ

Tháng 7 năm ngoái, hãng thông tấn Axios dẫn lời Nghị sĩ bang New York Andrew Gounardes hé lộ một số chi tiết xoay quanh điều kiện ăn uống, vệ sinh và y tế tồi tệ dành cho các tù nhân bị giam ở MDC.

Một đoạn trong thông cáo của ông Gournades đăng trên trang web của cơ quan lập pháp New York khi đó cho hay: “Các thẩm phán liên bang trên khắp New York đã lên án điều kiện sinh hoạt ở MDC là dã man và vô nhân đạo, khi nhân viên làm việc tại đó coi thường mạng sống và phẩm giá của con người. Các tù nhân ở MDC, nơi luôn thiếu nhân viên trầm trọng, từng phải chịu đựng tình trạng mất điện 8 ngày trong đợt rét đậm, bị nhốt liên tục, bị ngược đãi về y tế và chẩn đoán ung thư sai cùng nhiều lời phàn nàn về tình trạng thức ăn ở đó”.

Thượng nghị sĩ bang New York Gounardes khi phát biểu về tình trạng ở MDC. Ảnh: NYSenate

Hiện chưa rõ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị giam giữ ở MDC trong bao lâu, trước khi ông bị chính quyền Mỹ mang ra xét xử với các cáo buộc “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt”.