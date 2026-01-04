Báo China News đưa tin, trong cuộc họp báo chiều nay (4/1), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhận được câu hỏi về phản ứng của Bắc Kinh liên quan đến chiến dịch quân sự do Mỹ thực hiện ở Venezuela vào rạng sáng 3/1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) bị các nhân viên an ninh Mỹ áp giải. Ảnh: Rapid Response 47/CNN

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Bắc Kinh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân. Hành động trên của Washington rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và những chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế cũng như các nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Theo người phát ngôn Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ “hãy đảm bảo an toàn cá nhân và trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng Tổng thống Maduro, chấm dứt các nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và giải quyết vấn đề thông qua đàm phán”.

Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã gọi chiến dịch tấn công và bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela của Mỹ là “khoảnh khắc tồi tệ nhất” của Washington khi can thiệp vào khu vực Mỹ Latinh.

Hãng thông tấn RT dẫn thông cáo của ông da Silva viết: “Việc ném bom Venezuela và bắt giữ tổng thống nước này đã vượt qua lằn ranh không thể chấp nhận được. Những hành động này đại diện cho sự xúc phạm nghiêm trọng nhất đối với chủ quyền của Venezuela và là tiền lệ cực kỳ nguy hiểm khác đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế”.

Quân đội Mỹ vào rạng sáng 3/1 đã phát động “Chiến dịch Quyết tâm tuyệt đối”, tấn công vào lãnh thổ Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, ông Maduro sẽ phải đối mặt với "toàn bộ sức mạnh của nền tư pháp Mỹ". Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến sẽ bị truy tố ở Mỹ vì các cáo buộc “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tham nhũng, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt”.