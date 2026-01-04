Báo The Hill cho hay, vào 22h46 giờ miền đông Mỹ ngày 2/1 (10h46 giờ Việt Nam ngày 3/1), Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện kế hoạch tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Theo tiết lộ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, kế hoạch trên có tên “Chiến dịch Quyết tâm tuyệt đối”.

Tổng thống Donald Trump (giữa) cùng Ngoại trưởng Marco Rubio (phải) và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Venezuela. Ảnh: Donald Trump/Truth Social

Giai đoạn chuẩn bị công phu

Báo The Hill trích dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ, vào tháng 8 năm ngoái, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cử một đội nhỏ đến Venezuela để “thu thập thông tin về sinh hoạt thường ngày của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm giúp quá trình bắt giữ diễn ra trơn tru”.

“CIA cũng có ‘đầu mối’ bên trong chính phủ Venezuela, người sẽ theo dõi các hoạt động của ông Maduro và có thể định vị chính xác vị trí của nhà lãnh đạo Venezuela khi chiến dịch diễn ra”, người này cho biết.

Trong khi đó, Tướng Mỹ Dan Caine cho hay sau nhiều tuần chuẩn bị, các lực lượng Mỹ đã sẵn sàng hành động vào đầu tháng 12, nhưng hoãn lại để chờ một loạt sự kiện trùng hợp.

“Thời tiết tại Venezuela luôn là một yếu tố gây ảnh hưởng vào thời điểm này trong năm. Trong những tuần diễn ra Giáng sinh và năm mới, các quân nhân Mỹ luôn sẵn sàng và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu thích hợp cũng như lệnh từ Tổng thống Trump để có thể tiến hành chiến dịch. Mỹ đã nắm được cơ hội vào đêm 2/1, khi thời tiết vừa đủ thuận lợi để ‘mở đường’ cho các phi công của chúng ta”, ông Caine kể.

Chiến dịch gay cấn

Tướng Caine chia sẻ, theo lệnh của Tổng thống Trump vào 22h46 giờ miền đông Mỹ tối 2/1, hơn 150 chiếc máy bay, gồm chiến đấu cơ, máy bay ném bom, phi cơ trinh sát và giám sát tình báo, xuất phát từ hơn 20 căn cứ khác nhau trên đất liền lẫn trên biển “đã tiến vào Venezuela”.

“Các trực thăng của Mỹ đã cất cánh cùng lực lượng đổ bộ, trong đó có nhiều nhân viên thực thi pháp luật và bay vào Venezuela ở độ cao 30m so với mặt biển. Khi tiếp cận bờ biển, Mỹ đã kích hoạt ‘những hiệu ứng phối hợp khác nhau’ do Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, Bộ Tư lệnh mạng và nhiều đơn vị khác để tạo một lối đi… Lực lượng trên được các tiêm kích F-22, F-18, F-35, E/A18, E-2, B-1 và máy bay không người lái (UAV) bảo vệ. Các khí tài này đã ‘làm tan rã và vô hiệu hóa’ nhiều hệ thống phòng không của Venezuela cũng như triển khai vũ khí để đảm bảo lộ trình bay an toàn cho trực thăng tiến vào Caracas”, Tướng Caine nói thêm.

Một máy bay F-35. Ảnh: Lockheed Martin

Các lực lượng Mỹ tiếp cận nơi ở của Tổng thống Venezuela Maduro lúc 1h01 giờ Caracas sáng 3/1 (12h01 giờ Việt Nam ngày 3/1) và vấp phải sự kháng cự của binh sĩ Venezuela. Theo The Hill, một trực thăng của Mỹ khi đó bị trúng đạn nhưng vẫn có thể bay tiếp.

Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump, nhà lãnh đạo Venezuela đã không kịp di chuyển đến phòng an toàn. Ông Caine tiết lộ thêm rằng các đặc nhiệm Mỹ khi đó “di chuyển một cách nhanh chóng và chính xác” nhằm đảm bảo có thể bắt giữ thành công vợ chồng ông Maduro.

“Các trực thăng sau đó được điều đến đón lực lượng đổ bộ, trong khi các tiêm kích và UAV cung cấp hỏa lực áp chế đường không. Cần lưu ý rằng, nhiều cuộc giao tranh đã diễn ra khi chúng tôi bay khỏi Venezuela. Các lực lượng Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ và lãnh hải của Venezuela vào lúc 3h29 giờ địa phương sáng 3/1 (14h29 giờ Việt Nam ngày 3/1)”, ông Caine nhấn mạnh.

Theo CNN, Tổng thống Venezuela Maduro đang bị tạm giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn thuộc thành phố New York.