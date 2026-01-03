Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/1 với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã theo dõi trực tiếp quá trình bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

"Tôi đã nghe các chuyên gia quân sự nhận xét rằng không một quốc gia nào có thể làm được như Mỹ. Nếu mọi người được theo dõi ở góc nhìn của tôi, nó giống như một chương trình truyền hình thực tế. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đầy táo bạo và dứt khoát. Các binh lính đã thực hiện xuất sắc công việc", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: The Nation

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, binh lính Mỹ đã phá hủy một cánh cửa thép "trong vài giây", sau đó ngay lập tức bắt giữ vợ chồng ông Maduro. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Venezuela, ông Trump nói mọi thứ vẫn đang được thảo luận.

Ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump xác nhận rằng vợ chồng ông Maduro đang được áp giải về Mỹ trên tàu đổ bộ USS Iwo Jima. "Họ đang ở trên một chiến hạm hướng về New York, trước đó thì họ đã được trải nghiệm trực thăng quân sự. Tôi nghĩ ông Maduro sẽ hài lòng với chuyến đi", ông Trump nói.

Khi được hỏi về thiệt hại của quân đội Mỹ trong chiến dịch quân sự ở Caracas, Tổng thống Trump khẳng định chỉ có một vài binh lính bị thương nhẹ trong quá trình bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

"Chúng tôi không mất một ai, vài người bị thương nhưng vẫn ở trong tình trạng ổn định. Không có máy bay chiến đấu hay trực thăng nào bị phá hủy, dù có một trực thăng bị hư hại khá nặng, nhưng chúng tôi đã thu hồi được", ông Trump thông tin.