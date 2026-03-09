Trận derby giữa Benfica và Porto tại vòng 25 giải VĐQG Bồ Đào Nha diễn ra đầy kịch tính. Dù bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, Benfica vẫn kiên cường vùng lên để giành trận hòa 2-2, qua đó tiếp tục duy trì chuỗi 25 trận bất bại dưới thời HLV Jose Mourinho.

Mourinho bị rút thẻ đỏ sau sự cố va chạm với ban huấn luyện Porto - Ảnh chụp màn hình

Đội đầu bảng Porto nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo lợi thế với hai bàn thắng trong hiệp đầu. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Benfica thi đấu quyết tâm hơn và liên tiếp gây sức ép.

Những nỗ lực đó được đền đáp khi Andreas Schjelderup và Leandro Barreiro lần lượt lập công, mang về một điểm quý giá cho đội chủ sân Estadio da Luz.

Dẫu vậy, kết quả này chưa giúp Benfica thu hẹp đáng kể khoảng cách với Porto khi họ vẫn kém đối thủ tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Sporting Lisbon là đội hưởng lợi nhiều nhất khi chỉ còn kém Porto 4 điểm.

Benfica thoát thua FC Porto dù bị dẫn trước hai bàn - Ảnh: SLB

Trận đấu cũng chứng kiến nhiều tình huống căng thẳng. Sau bàn gỡ hòa, trung vệ Pepe của Porto nằm sân và phía đội khách cho rằng anh bị vật lạ từ khán đài ném trúng. Ngoài ra, một nhân viên của Porto cũng được cho là bị ném chai lọ.

Đỉnh điểm xảy ra cuối trận khi Mourinho xảy ra tranh cãi dữ dội với ban huấn luyện Porto, trong đó có cựu học trò Lucho Gonzalez. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo, khiến bầu không khí derby càng thêm nóng bỏng.