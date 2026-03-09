Cùng một thành phố nhưng hai triết lý bóng đá khác nhau. Trước 75.500 khán giả trên khán đài, Milan và Inter bước vào derby với hai phong cách đối lập: Rossoneri đề cao lối chơi thực dụng, còn Nerazzurri thiên về tốc độ, pressing mạnh để giành lại bóng và tạo cơ hội ghi bàn.

Trên bảng xếp hạng, Inter Milan đang dẫn đầu Serie A, nhưng ở 6 trận derby gần nhất, AC Milan lại chiếm ưu thế với bốn chiến thắng và hai trận hòa. Tất cả diễn ra dưới sự theo dõi của một lượng khán giả cuồng nhiệt.

Estupinan trở thành người hùng derby. Ảnh: ACM

Trận đấu khởi đầu với một sai lầm đáng trách của thủ môn Sommer khi cú phá bóng của anh vô tình trở thành đường chuyền cho Pulisic. Từ tình huống đó, Modric khống chế rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tưởng như chỉ là một lời cảnh báo cho đội bóng của Chivu, nhưng thực tế AC Milan mới là đội nhập cuộc tập trung hơn.

Phút 13, Modric gây sức ép lên Mkhitaryan, cướp bóng rồi chuyền cho Leão, nhưng đường chạm bóng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại hơi mạnh.

Các pha tranh chấp thể lực chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Phút 34, Inter có cơ hội tốt nhất sau khi Mkhitaryan dẫn bóng dài dứt điểm nhưng thủ môn Maignan kịp khép góc cứu thua.

Gần như ngay lập tức Milan phản ứng. Fofana băng lên trung lộ rồi thực hiện cú chọc khe, hậu vệ trái Estupinan xâm nhập vòng cấm che chắn trước Luis Henrique và tung cú sút chân trái đánh bại Sommer, mở tỷ số 1-0.

Milan thắp hy vọng đua Scudetto. Ảnh: ACM

Inter có phần choáng váng, trong khi Milan thừa thắng xông lên. Pulisic sau đó thực hiện quả tạt đẹp cho Saelemaekers nhưng cầu thủ này lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Kịch bản tương tự lặp lại ở phút 42 khi Fofana vượt qua Barella và đối mặt Sommer, nhưng lại chần chừ giữa việc chuyền hay sút khiến cơ hội trôi qua.

Nếu Sommer là nhân vật chính ở đầu hiệp một thì sang hiệp hai, Maignan lại tỏa sáng khi đẩy được cú sút của Zielinski. Từ phút 60, Inter bắt đầu gia tăng sức ép. Dumfries liên tục dâng cao gây nguy hiểm cùng Bonny. Tuy nhiên, Milan vẫn đứng vững.

Đến phút 93, Inter tưởng như gỡ hòa từ một quả phạt góc, nhưng bàn thắng bị hủy vì trọng tài đã thổi dừng trận đấu trước đó. Các tifosi Milan lập tức vỡ òa.

Milan chiến thắng derby và đưa Serie A trở lại thế cân bằng, khi rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 7 điểm.

Bàn thắng: Estupinan 35’.