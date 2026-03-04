Vẻ đẹp Barca

Hiếm có cuộc phiêu lưu bóng đá nào thú vị như những gì Barcelona mang lại. Một tập thể trẻ trung, nhiệt huyết và dĩ nhiên cũng đầy “ngây thơ”.

Barca chơi bóng trong mạo hiểm, sẵn sàng đối diện với những thách thức lớn nhất, kể cả điều tưởng như phi lý về mặt lý trí, như việc lội ngược dòng sau trận lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua thua Atletico Madrid 0-4.

Pedri và các đồng đội trình diễn thứ bóng đá đẹp mê hoặc. Ảnh: EFE

Đội bóng xứ Catalunya chơi một trận tuyệt hay từ đầu đến cuối, tấn công không ngừng nghỉ, như thể chỉ tồn tại một khung thành trên sân Camp Nou cuồng nhiệt.

Bầu không khí sục sôi bao trùm, không cho phép bất kỳ sự hoài nghi nào trước đam mê và sự hài hòa trong lối chơi của đội bóng dưới thời Hansi Flick. Tất cả niềm tin và chất lượng ấy giúp họ thắng 3-0.

Công lao duy nhất của Atletico là chịu đựng sức ép khủng khiếp ấy và phần thưởng cho thầy trò Diego Simeone là tấm vé vào chung kết Copa del Rey.

Đội bóng đỏ - trắng trở lại tranh ngôi vô địch sau 13 năm, kể từ khi đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu để nâng cúp năm 2013 – trận đấu khép lại kỷ nguyên Jose Mourinho với “Los Blancos”.

Barcelona chỉ thiếu 1 bàn thắng để buộc trận đấu bước vào hiệp phụ và khép lại đêm cuồng nhiệt, thử thách giới hạn chịu đựng của tập thể dưới quyền Simeone.

Nhịp độ cuồng nhiệt

Vắng Eric Garcia vì án treo giò, việc Joao Cancelo đá hậu vệ trái càng tăng cường xu hướng tấn công cho Barca, với Pedri cầm trịch tuyến giữa và Dani Olmo ngồi dự bị bên cạnh Rashford.

“Blaugrana” hướng về khung thành Musso với hy vọng Gerard Martin bọc lót tốt hơn Araujo, còn sự năng động của Ferran Torres bù đắp cho Lewandowski chấn thương.

Ngay cả chấn thương của Jules Kounde chỉ 10 phút sau khi bóng lăn cũng không làm giảm sự khát khao của Barca.

Nhịp độ của Barca vừa dữ dội vừa ám ảnh, đòi hỏi thể lực cực lớn với sức ép tầm cao, triển khai tốt bên phần sân đối phương và cũng nhanh chóng lùi về phòng ngự – chỉ thiếu một chút chính xác.

Barcelona có cơ hội sau 70 giây, với cú sút của Fermin Lopez bị Musso xuất sắc đẩy qua. Raphinha, Ferran rồi Lamine liên tục dứt điểm khiến thủ thành Argentina bận rộn.

Bernal có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Diario AS

Bị ép sân dữ dội, Atletico phải đến phút 27 mới tiếp cận được khung thành Joan Garcia, và anh đã phá cú đá gần điểm phạt đền của Griezmann. Đội khách co cụm và đuổi theo sức nóng từ chủ nhà.

Simeone loại Molina để đưa Llorente đá hậu vệ và Cardoso ở giữa sân hầu như không tạo khác biệt. Barca kiểm soát thế trận cả trong khâu tổ chức lẫn thu hồi bóng, khiến “El Cholo” bất lực.

Sự hưng phấn của Barca lan sang khán đài, nơi cules chờ đợi bàn thắng trong từng pha lên bóng, cho đến khi Bernal ghi bàn ở phút 29. Lamine Yamal bó vào cánh trái, ngoặt bóng đổi hướng và quả tạt của anh được đồng đội trẻ dứt điểm thành công.

Trận đấu mở ra và Atletico, phần nào bình tĩnh hơn sau khi bị dồn ép bởi hàng thủ dâng cao của Barca, suýt gỡ hòa bằng cú đánh đầu của Lookman. Tuy nhiên, Barcelona vẫn làm chủ.

Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Pubill phạm lỗi với Pedri trong vòng cấm và Raphinha nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền.

Nỗi đau và niềm tin

Một nửa trận đấu trôi qua và một nửa nhiệm vụ hoàn thành, đúng như kế hoạch của Flick – “Hai bàn thắng trong hiệp 1, hai bàn trong hiệp 2, và giữ sạch lưới”.

Giờ nghỉ không làm giảm tham vọng của Barca, trái lại Lamine Yamal còn vượt trội trước Ruggeri – người khóa chặt anh ở lượt đi – để mở ra không gian cho đội nhà.

Chỉ có sự nhanh nhẹn của Musso mới ngăn cản bàn thứ 3 đến sớm sau những cú sút của Cancelo, Ferran và Bernal. Tất cả đều do Yamal kiến tạo.

Barca đầy niềm tin vào tương lai La Liga và Champions League. Ảnh: Diario AS

Tuy nhiên, guồng thay người của Barca bị xáo trộn vì chấn thương của Balde. Dẫu vậy, Flick đáp trả bằng một quyết định phiêu lưu như mùa trước: đưa Araujo lên đá tiền đạo và giữ Pedri trên sân, như thể đây là trận chung kết khép lại mùa giải chứ không còn La Liga hay Champions phía trước.

Tất cả vì tấm vé chung kết Cúp Nhà Vua. Các cầu thủ hưởng ứng. Từ quả tạt bên cánh phải của Cancelo, Bernal băng vào đệm bóng tung lưới Musso.

Barca tin rằng bàn thắng thứ 4 sẽ đến theo quán tính của thế trận, nhưng Atletico đứng vững trong thời gian còn lại.

Nỗi thất vọng là không tránh khỏi khi thua chung cuộc 3-4. Dẫu sao, thứ bóng đá tuyệt vời này mang lại cho Barca niềm tin.

“Nếu tiếp tục chơi như thế này, chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải ngoạn mục”, Raphinha lên tiếng. La Liga và Champions League đang vẫy gọi.