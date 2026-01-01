Cristiano Ronaldo đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Trên sân của Damac, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn thứ 960, góp phần mang về chiến thắng quan trọng cho Al Nassr trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Al Nassr nhập cuộc đầy chủ động và chỉ mất chưa đầy 5 phút để mở tỷ số. Kingsley Coman tạo khác biệt bằng pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi cho Abdulrahman Ghareeb dứt điểm gọn gàng.

Ronaldo vẫn cho thấy sự dẻo dai, bền bỉ đáng kinh ngạc - Ảnh: Al Nassr

Bàn thắng sớm giúp đội khách kiểm soát thế trận, song sự phung phí trong khâu dứt điểm khiến họ không thể gia tăng cách biệt.

Felix liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong khi một tình huống nghi ngờ chạm tay trong vòng cấm của Damac không được trọng tài thổi phạt.

Bước sang hiệp hai, Ronaldo lên tiếng đúng lúc. Từ đường chọc khe tinh tế của Felix, CR7 thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Kewin, nâng tổng số bàn thắng sự nghiệp lên con số 960.

Pha ăn mừng thương hiệu của CR7 - Ảnh: Al Nassr

Damac sau đó rút ngắn tỷ số từ một tình huống phạt góc, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Dù Ronaldo có thêm một bàn thắng bị từ chối vì việt vị, Al Nassr vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn 4 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch.

Ghi bàn

Damac: Harkass (68')

Al Nassr: Ghareeb (5'), Ronaldo (50')

Đội hình xuất phát

Damac: Kewin; Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al Obaid; Al Qahtani, Sharahili, Sylla, Al Anazi; Vada, Al Ghamdi

Al Nassr: Bento; Al Nasser, Simakan, Martinez, Al Ghanam; Ghareeb, Angelo, Brozovic, Coman; Ronaldo, Felix