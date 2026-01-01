Trận đại chiến trên sân của Al Hilal khởi đầu đầy hứa hẹn với Al Nassr. Đội khách nhập cuộc tự tin, sẵn sàng chơi đôi công và tạo ra thế trận cân bằng.

Nỗ lực của Al Nassr được đền đáp ở phút 42, khi Coman thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng thuận lợi để Cristiano Ronaldo băng vào dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số trận đấu.

Ronaldo ghi bàn nhưng không đủ giúp đội nhà có điểm - Ảnh: Al Nassr

Bàn thắng giúp Al Nassr khép lại hiệp một với lợi thế mong manh, song đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi để Ronaldo và các đồng đội ăn mừng.

Bước sang hiệp hai, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Phút 57, Salem Al Dawsari lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Al Hilal trên chấm phạt đền, đẩy Al Nassr vào thế khó.

Chỉ ba phút sau, bi kịch tiếp tục ập đến khi thủ môn Al Aqidi nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội khách phải chơi thiếu người trong hơn nửa giờ còn lại.

Felix cũng không thể tỏa sáng trước Al Hilal - Ảnh: Al Nassr

Tận dụng lợi thế quân số, Al Hilal gia tăng sức ép và hoàn tất màn ngược dòng. Phút 81, Kanno ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Neves ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp Al Hilal củng cố vững chắc ngôi đầu Saudi League với 38 điểm, nới rộng cách biệt lên 7 điểm so với Al Nassr, trong khi Ronaldo rời sân với nỗi thất vọng rõ rệt.

Ghi bàn

Al Hilal: Al Dawsari 57', Kanno 81', Neves 90+2'

Al Nassr: Ronaldo 42'

Thẻ đỏ: Al Aqidi (Al Nassr)

Đội hình xuất phát:

Al Hilal: Al Rubaie, Al Tombakti, Neves, Al Harbi, Al Yami, Milinkovic-Savic, Al Dawsari, Theo Hernandez, Malcom, Nunez, Al Dawsari

Al Nassr: Al Aqidi, Yahya, Inigo Martinez, Simakan, Bu Washl, Gabriel, Brozovic, Al Khaibari, Coman, Felix, Ronaldo