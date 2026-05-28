Với chuyến bay đầu tiên thành công vào ngày 19/5/2026 tại sân bay Zhukovsky, Nga chính thức giới thiệu biến thể hai chỗ ngồi Su-57D của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm. Đây không chỉ là phiên bản huấn luyện mà còn là bước tiến chiến lược giúp Su-57 trở thành trung tâm chỉ huy trên không, phối hợp với máy bay không người lái như S-70 Okhotnik. Su-57D hứa hẹn mở rộng đáng kể khả năng tác chiến và tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt với các đối tác quan tâm như Ấn Độ.

Tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi thế hệ thứ năm Su-57D trước khi bắt đầu thử nghiệm bay tại Moskva. Ảnh: RIA

Thiết kế và cấu trúc khí động học của Su-57D

Su-57D được chuyển đổi từ nguyên mẫu một chỗ T-50-5R (số hiệu 055), giữ nguyên hầu hết khung máy bay nhưng thay đổi lớn nhất nằm ở phần cabin.

Cabin được kéo dài đáng kể với mái che kính liền mạch, ghế thứ hai đặt cao hơn và nghiêng về sau, tạo không gian cho sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO - Weapon Systems Officer) hoặc phi công huấn luyện.

Thiết kế tandem này giống dòng Su-30, giúp duy trì tính khí động học ổn định.

Theo twz.com, về tổng thể, Su-57D vẫn giữ hình dáng tàng hình đặc trưng với cánh tam giác, thân máy bay rộng và các bề mặt nghiêng giảm tiết diện radar.

Tuy nhiên, cabin dài hơn có thể làm giảm nhẹ khả năng tàng hình so với phiên bản một chỗ do thay đổi đường nét ngoài.

Các chuyên gia cho rằng Nga đã cân bằng giữa tiện ích hai chỗ và duy trì mức tàng hình chấp nhận được cho nhiệm vụ hiện đại.

Trọng lượng cất cánh tối đa của Su-57D vẫn khoảng 35 tấn, tương đương bản gốc.

Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích 2 chỗ ngồi thế hệ 5 Su-57D. Ảnh: RIA

Động cơ và hiệu năng bay

Su-57D sử dụng hai động cơ turbofan AL-41F1 (hoặc nâng cấp lên AL-51F1/“Izdeliye 30” trên các lô mới). Động cơ cung cấp lực đẩy vector 2D (hoặc 2.5D), mang lại siêu cơ động vượt trội, khả năng thực hiện các pha bay ở góc tấn công lớn mà ít máy bay nào theo kịp.

Máy bay Su-57D đạt tốc độ tối đa Mach 2.0, tốc độ hành trình siêu âm (supercruise) Mach 1.3 mà không cần đốt sau, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát hiện hồng ngoại.

Trong chuyến bay đầu tiên kéo dài khoảng 40 phút do phi công thử nghiệm hàng đầu Sergey Bogdan thực hiện, máy bay thể hiện đặc tính bay gần như giống hệt phiên bản một chỗ: ổn định, dễ kiểm soát ở các chế độ cơ bản.

Các thử nghiệm giới hạn sẽ tiếp tục với góc tấn công lớn và tốc độ cao.

Phạm vi hoạt động ước tính vượt 1.200 km, phù hợp cho các nhiệm vụ sâu trong lãnh thổ đối phương.

Tiêm kích hai chỗ ngồi mới nhất Su-57D lần đầu tiên cất cánh. Ảnh: Topwar

Công nghệ điện tử và radar tiên tiến

Trái tim của Su-57D là hệ thống avionics tích hợp cao, với radar AESA N036 Belka (Squirrel) đa anten. Radar chính X-band dưới mũi kết hợp hai radar bên hông và hai radar băng L trên cánh, cho phép quét gần 360 độ, theo dõi đồng thời hàng chục mục tiêu và dẫn bắn nhiều tên lửa cùng lúc.

Hệ thống này kết hợp với cảm biến điện quang 101KS-V, tình báo điện tử và tác chiến điện tử tiên tiến, giúp máy bay phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa mối đe dọa từ xa.

Phiên bản hai chỗ mang lại lợi thế lớn: phi công tập trung lái và chiến đấu cơ bản, trong khi sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO - Weapon Systems Officer) quản lý hệ thống vũ khí phức tạp, xử lý dữ liệu từ drone và thực hiện vai trò chỉ huy nhóm không quân.

Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường bị nhiễu điện từ mạnh, nơi một phi công đơn lẻ khó xử lý hết thông tin.

Su-57D có khả năng tạo không gian thông tin chung để điều khiển cả máy bay có người lái lẫn không người lái.

Tiêm kích Su-57D (hình ảnh có sự hỗ trợ của AI). Nguồn ảnh: Fighterbomber/militarnyi.com

Vũ khí và khả năng đa nhiệm

Su-57D giữ nguyên khoang vũ khí nội bộ lớn, cho phép mang tên lửa không đối không R-77M, R-37M tầm xa, tên lửa không đối đất chính xác cao, bom dẫn đường và tên lửa chống radar.

Khả năng mang vũ khí ngoài cũng được duy trì cho các nhiệm vụ ít đòi hỏi tàng hình. Với hai thành viên, máy bay có thể thực hiện các phi vụ phức tạp hơn như tấn công mặt đất hỗ trợ, trinh sát và chỉ huy đồng thời.

Tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi thế hệ thứ năm Su-57D trong thời gian bay thử nghiệm. Ảnh: RIA

Tiềm năng và thách thức

Su-57D không chỉ phục vụ huấn luyện mà còn mở rộng vai trò thành “máy bay chỉ huy chiến đấu”, tăng hiệu quả của toàn bộ lực lượng không quân Nga.

Tiềm năng xuất khẩu cao nhờ khả năng chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhu cầu hai chỗ của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, chương trình Su-57 vẫn đối mặt với sản xuất hạn chế, ảnh hưởng từ trừng phạt và câu hỏi về mức độ tàng hình thực tế so với F-22 hay F-35.

Su-57D đại diện cho cách tiếp cận thực dụng của Nga: tận dụng nền tảng hiện có để tạo ra biến thể đa năng mà không cần thiết kế hoàn toàn mới.

Với chuyến bay thành công đầu tiên, Nga đang đẩy mạnh vị thế trong cuộc đua máy bay thế hệ thứ năm, mang đến lựa chọn mạnh mẽ cho các lực lượng không quân hiện đại.

Trong tương lai gần, Su-57D có thể trở thành biểu tượng mới của sức mạnh hàng không Nga trên trường quốc tế.

(Theo TASS, RIA, UAC, The War Zone, Military Watch Magazine)