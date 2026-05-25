Điện Kremlin vừa giáng một đòn sấm sét vào thẳng hệ thống phòng ngự của Ukraine bằng việc kích hoạt loại vũ khí đạn đạo nguy hiểm bậc nhất trong kho lưu trữ chiến lược. Trận tập kích nghẹt thở bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nhắm vào khu vực Kyiv rạng sáng ngày 24/5/2026 không chỉ làm rung chuyển mặt đất mà còn đánh dấu một trong những nấc thang leo thang công nghệ quân sự đáng sợ nhất kể từ đầu cuộc chiến. Khước từ mọi quy luật đánh chặn thông thường, siêu tên lửa mang đầu đạn phân hướng này đang đặt ra một bài toán không có lời giải cho các kiến trúc sư quân sự phương Tây.

Nga được cho đã phóng tên lửa Oreshnik đạn đạo tầm trung vào khu vực Kyiv. Video: Kiev_airdef/RT

Các nhân viên cứu hộ đang dập lửa tại một tòa nhà dân cư bị phá hủy sau đòn tập kích của Nga vào Kyiv, Ukraine, hôm Chủ nhật. Ảnh: Evgeniy Maloletka/theguardian.com

Trận bão lửa trút xuống thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận trong đêm 23/5 được ghi nhận là một chiến dịch hỗn hợp có quy mô áp đảo, nhưng tâm điểm thu hút sự kinh hoàng của giới quan sát quốc tế chính là sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Các đoạn video lan truyền chóng mặt trên các kênh thông tin quân sự toàn cầu đã ghi lại một cảnh tượng chưa từng có khi những vệt sáng xé toạc bầu trời đêm, lao xuống mặt đất liên tiếp với vận tốc kinh hoàng mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ các lưới lửa phòng không kiên cố nhất.

Tình báo phương Tây trước đó đã phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ Nga đưa dòng tên lửa cực hiếm này vào vòng chiến, song thực tế diễn ra tại thực địa đã chứng minh rằng sự hiện diện của tên lửa Oreshnik luôn đi kèm với sức mạnh áp chế công nghệ tuyệt đối, biến các nỗ lực đánh chặn chủ động trở nên vô hiệu.

Đồ họa quỹ đạo bay và tấn công của tên lửa Oreshnik. Ảnh: Sputnik

Về mặt bản chất kỹ thuật, Oreshnik là dòng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM - Intermediate-Range Ballistic Missile) có khả năng lưỡng dụng, nghĩa là nó được thiết kế để mang theo cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân chiến thuật, phát triển trên nền tảng cơ khí của dự án tên lửa liên lục địa RS-26 Rubezh.

Điều khiến tên lửa Oreshnik trở nên khác biệt và khan hiếm nằm ở động cơ đẩy nhiên liệu rắn đa tầng siêu mạnh, cho phép quả tên lửa nhanh chóng đạt tới quỹ đạo parabol cực cao ngoài tầng khí quyển trước khi lao trở lại mục tiêu.

Ở giai đoạn hồi khí quyển, các kỹ sư Nga đã tích hợp một hệ thống bệ phóng thông minh chứa các đầu đạn phân hướng độc lập MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), cho phép một quả tên lửa duy nhất tách trạng thái thành 3 đến 6 khối tấn công độc lập trên không trung, tự động tính toán quỹ đạo để lao xuống các tọa độ hoàn toàn khác nhau trong cùng một khu vực mục tiêu, tạo ra một cơn mưa động năng có sức tàn phá không thể đảo ngược.

Bí mật tối thượng giúp tên lửa Oreshnik dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ Patriot hay NASAMS tối tân do Mỹ và NATO viện trợ nằm ở vận tốc siêu vượt âm đạt ngưỡng Mach 10, tương đương gấp mười lần tốc độ âm thanh trong giai đoạn cuối.

Khi lao xuống từ không gian, các đầu đạn của tên lửa Oreshnik không di chuyển theo một đường thẳng cố định mà thực hiện các pha cơ động phức tạp, kết hợp với các mồi bẫy nhiệt và nhiễu điện từ được phóng ra đồng thời để đánh lừa radar đối phương.

Với vận tốc xấp xỉ 3 km mỗi giây, thời gian từ khi radar phòng không phát hiện ra mục tiêu cho đến khi vụ nổ xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vài chục giây, khiến các siêu máy tính điều khiển tên lửa đánh chặn của phương Tây không có đủ thời gian để tính toán giải pháp bắn và khóa mục tiêu, biến mọi nỗ lực phòng thủ thành một hành động bất khả thi.

Hiện trường đổ nát của một tòa nhà dân cư sau đòn tập kích tên lửa của Nga vào Kyiv trong đêm 24/5/2026. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine/Telegram/kyivindependent.com

Sự kiện Nga quyết định tung quân bài chiến lược tên lửa Oreshnik vào chiến trường Kyiv trong những ngày cuối tháng 5/2026 là một tuyên bố đanh thép về năng lực răn đe công nghệ đỉnh cao của Moscow.

Không chỉ dừng lại ở một đòn tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng, việc sử dụng một dòng tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với độ chính xác cao và tốc độ không thể cản phá như tên lửa Oreshnik là thông điệp mang tính chiến lược gửi tới toàn khối NATO.

Nó chứng minh rằng Nga đã hoàn thiện công nghệ vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới ở quy mô thực chiến, tạo ra một khoảng cách thế hệ về mặt công nghệ quân sự và sẵn sàng thiết lập lại luật chơi trên bản đồ an ninh thế giới bằng những thứ vũ khí có sức mạnh định đoạt cục diện.

(Theo themoscowtimes.com, euromaidanpress.com, kyivindependent.com, theguardian.com)