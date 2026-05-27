Giữa lòng biển Barents lạnh giá, một "bóng ma" cơ khí khổng lồ của Hải quân Nga vừa thức giấc và phóng đi thứ vũ khí có khả năng xóa sổ cả một lục địa chỉ trong tích tắc. Trong cuộc tập trận hạt nhân tổng lực diễn ra từ ngày 19-21/5/2026, việc Nga khai hỏa thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29RMU2 Sineva từ trạng thái lặn sâu dưới nước đã trở thành tâm điểm gây rúng động giới quân sự toàn cầu. Đây không chỉ là một phát bắn thử nghiệm thông thường, mà là màn phô diễn đỉnh cao của một trong những công nghệ tên lửa nhiên liệu lỏng tinh vi và đáng sợ nhất hành tinh.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV của Hải quân Nga. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Nga tập trận hạt nhân quy mô lớn, triển khai 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài. Video: Kompas.com

Nằm trong chiến dịch kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu đột xuất của Bộ ba hạt nhân Nga, sự kiện phóng thành công tên lửa Sineva từ tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV thuộc Hạm đội Phương Bắc đã chứng minh năng lực đáp trả hạt nhân tàn khốc của Moscow từ bên dưới các lớp băng Bắc Cực.

Tên lửa R-29RMU2 Sineva (được định danh theo mã hiệu NATO là SS-N-23 Skiff) là dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) sử dụng nhiên liệu lỏng ba tầng, đại diện cho đỉnh cao tối thượng của nền kỹ thuật cơ khí quân sự Nga.

Trong khi các quốc gia phương Tây như Mỹ hay Anh gần như chuyển hẳn sang sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn để đơn giản hóa quy trình bảo dưỡng, Nga vẫn kiên trì hoàn thiện công nghệ nhiên liệu lỏng trên dòng tên lửa Sineva nhờ vào những ưu thế vượt trội về hiệu suất đẩy và tải trọng hữu ích mà không một dòng tên lửa nhiên liệu rắn cùng kích cỡ nào có thể bì kịp.

Một vụ phóng tên lửa Sineva của Nga. Ảnh: wikipedia.org

Đi sâu vào các thông số kỹ thuật nghẹt thở, tên lửa Sineva sở hữu chiều dài khoảng 15 mét, đường kính 1,9 mét và trọng lượng phóng lên tới hơn 40 tấn khi rời bệ phóng ngầm dưới mặt nước. Tốc độ tối đa của tên lửa Sineva đạt khoảng Mach 24.

Sức mạnh cốt lõi giúp tên lửa Sineva trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi hệ thống phòng thủ chính là tầm bắn kỷ lục của nó, khi dòng tên lửa này từng thiết lập cột mốc bắn xa tới 11.547km trong các đợt thử nghiệm quốc phòng chiến lược.

Tầm bắn khủng khiếp này cho phép các tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV của Nga có thể thoải mái neo đậu tại các vùng biển nhà được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc ẩn mình dưới các tảng băng dày ở vùng cực mà vẫn thừa khả năng giáng đòn tấn công chính xác vào bất kỳ mục tiêu nào sâu trong lòng lục địa Bắc Mỹ hay Tây Âu.

Tên lửa Sineva của Nga trong một đợt huấn luyện. Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com.

Bên cạnh tầm bắn vô địch, công nghệ tác chiến đầu đạn phân hướng độc lập MIRV của tên lửa Sineva mới là thứ khiến các chuyên gia quân sự phương Tây phải đau đầu tìm lời giải.

Phần mũi của mỗi quả tên lửa Sineva có khả năng mang theo từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập với sức công phá khổng lồ tương đương 100 kiloton mỗi đầu, đi kèm sai số vòng tròn xác suất (CEP) cực thấp chỉ trong khoảng vài trăm mét.

Đáng sợ hơn, các kỹ sư Nga đã tích hợp vào hệ thống tầng đẩy tăng cường của tên lửa Sineva các giải pháp công nghệ đánh lừa radar tối tân, cho phép tên lửa phóng ra hàng loạt mục tiêu giả và mồi bẫy nhiệt trong giai đoạn bay ngoài tầng khí quyển.

Tên lửa Sineva được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Sự kết hợp này tạo ra một ma trận mục tiêu trên màn hình radar của đối phương, khiến các tổ hợp đánh chặn tên lửa Aegis hay THAAD bị quá tải hoàn toàn và không thể phân biệt đâu là đầu đạn thật, đảm bảo các mũi tên hạt nhân của Nga sẽ xuyên qua lưới lửa phòng không một cách tuyệt đối.

Sự xuất hiện và khai hỏa hoàn hảo của tên lửa R-29RMU2 Sineva trong những ngày cuối tháng 5/2026 vừa qua là một lời nhắc nhở đanh thép về vị thế dẫn đầu của Nga trong công nghệ tên lửa chiến lược liên lục địa.

Bằng việc làm chủ kỹ thuật nạp và bảo quản nhiên liệu lỏng an toàn ngay bên trong thân tàu ngầm, kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp định vị vệ tinh GLONASS hiện đại, Nga đã biến một dòng tên lửa có nền tảng từ thời Chiến tranh Lạnh thành một thanh gươm răn đe công nghệ cao đầy uy lực.

Tiếng gầm của tên lửa Sineva dưới lòng đại dương không chỉ khẳng định lá chắn hạt nhân của Điện Kremlin vẫn luôn kiên cố, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ một toan tính sai lầm nào từ phía bên kia đại dương đều sẽ phải trả giá bằng một sự hủy diệt không thể đảo ngược.

