Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc về công nghệ không quân, Su-57 Felon của Nga nổi lên như một biểu tượng cho tham vọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Với khả năng cơ động siêu việt, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phi công ngày càng được nâng cấp và kinh nghiệm thực chiến, Su-57 được Nga quảng bá là nền tảng đa năng tiên tiến. Tuy nhiên, sản xuất hạn chế, mức độ tàng hình chưa đạt chuẩn thế hệ thứ năm thực thụ và động cơ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khiến nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá máy bay này chưa thực sự sánh ngang với F-35 của Mỹ hay J-20 của Trung Quốc.

Su-57, còn gọi là T-50 trong giai đoạn phát triển, là máy bay chiến đấu đa năng một chỗ ngồi do Tập đoàn Sukhoi thiết kế. Máy bay có chiều dài 20,1 mét, sải cánh 14,1 mét, chiều cao 4,6 mét và diện tích cánh 78,8 m².

Trọng lượng rỗng khoảng 18.500 kg, trọng lượng cất cánh bình thường 26.700 kg và tối đa 35.000 kg. Thiết kế kết hợp vật liệu composite cao, khoang vũ khí nội bộ và lớp phủ hấp thụ radar giúp giảm tiết diện phản xạ radar (RCS), dù theo các ước tính độc lập, RCS phía trước chỉ ở mức 0,1-1 m², thấp hơn nhiều so với F-22 hay F-35 (dưới 0,001 m²).

Về động lực, Su-57 hiện sử dụng hai động cơ turbofan Saturn AL-41F1, mỗi động cơ cho lực đẩy khô 88,3 kN và lực đẩy sau đốt khoảng 142,2-147,1 kN.

Tốc độ tối đa đạt Mach 2 (khoảng 2.135 km/h) ở độ cao lớn, tốc độ siêu hành trình (supercruise) khoảng Mach 1,3. Tầm bay chiến đấu khoảng 1.250 km, tầm bay chuyển sân lên đến 3.500-4.500 km với thùng nhiên liệu phụ.

Trần bay thực dụng đạt 20.000 mét. Điểm mạnh lớn nhất của Su-57 nằm ở khả năng cơ động siêu việt nhờ vector đẩy 2,5 chiều và thiết kế khí động học kế thừa dòng Su-27/Su-35.

Máy bay có thể chịu tải trọng lực 9G và thực hiện các góc tấn công lớn, rất lợi hại trong không chiến tầm gần.

Hệ thống điện tử hàng không của Su-57 bao gồm radar AESA N036 Byelka băng tần X chính, kết hợp radar nhìn ngang băng tần X và radar băng tần L ở hai bên, mang lại khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và chống tàng hình tốt hơn ở một số tình huống.

Hệ thống quang điện tử 101KS Atoll hỗ trợ phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng hồng ngoại. Đặc biệt, Nga đang liên tục nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI) trên Su-57 và phiên bản xuất khẩu Su-57E.

Hệ thống AI cho phép cung cấp thông tin cho phi công qua hai kênh đồng thời - âm thanh và hình ảnh, với các khuyến nghị cụ thể hiển thị trên màn hình.

Theo tuyên bố của Rosoboronexport (xuất khẩu quốc phòng Nga), điều này giúp phi công ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong tình huống khẩn cấp, giảm tải công việc và phát huy tối đa tiềm năng của máy bay trong tấn công mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển cả ngày lẫn đêm.

Vũ khí của Su-57 khá đa dạng với khoang chứa nội bộ gồm hai khoang chính và hai khoang bên, cùng sáu điểm treo ngoài. Máy bay trang bị pháo 30 mm GSh-30-1, tên lửa không đối không R-77M, R-74M2, R-37M tầm xa, cùng các vũ khí không đối đất như Kh-59MK2, Kh-38M, Kh-69 và bom dẫn đường KAB-500/1500.

Khả năng mang theo drone chiến đấu S-70 Okhotnik cũng đang được phát triển, mở ra khái niệm “manned-unmanned teaming”.

Tuy nhiên, Su-57 vẫn tồn tại nhiều hạn chế rõ nét. Đầu tiên là mức độ tàng hình chưa thực sự ấn tượng do thiết kế động cơ lộ rõ phần đuôi, vòi xả tròn chưa tối ưu giảm hồng ngoại và một số chi tiết khí động học chưa hoàn hảo.

Thứ hai, động cơ AL-41F1 chỉ là giải pháp tạm thời; động cơ thế hệ mới Izdeliye 30 (AL-51F1 hoặc Izdeliye 177) vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai chậm, ảnh hưởng đến hiệu suất siêu hành trình và giảm dấu hiệu hồng ngoại.

Thứ ba, sản lượng sản xuất rất hạn chế, đến năm 2026 mới chỉ khoảng 30–40 chiếc được chế tạo, xa so với kế hoạch ban đầu và hoàn toàn không thể so sánh với hàng nghìn chiếc F-35 của Mỹ.

Cuối cùng, dù có tiến bộ về AI, Nga vẫn bị đánh giá tụt hậu so với Mỹ và đặc biệt là Trung Quốc trong lĩnh vực fusion dữ liệu cảm biến quy mô lớn và trí tuệ nhân tạo sâu.

Su-57 là một máy bay chiến đấu mạnh về cơ động, tốc độ và khả năng mang vũ khí đa dạng, đồng thời đang được cải tiến đáng kể về AI hỗ trợ phi công.

Những nâng cấp này giúp máy bay phát huy tốt hơn trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, những điểm yếu về tàng hình thực sự, sản xuất chậm và động cơ chưa hoàn thiện khiến Su-57 khó cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phương Tây hay Trung Quốc trong kịch bản tác chiến công nghệ cao toàn diện.

Trong tương lai gần, giá trị thực sự của Su-57 có lẽ nằm ở khả năng kết hợp với drone và vai trò đa năng trong lực lượng không quân Nga hơn là vị thế “siêu tàng hình” như quảng cáo.

(Theo Military Watch Magazine, TASS, Army Recognition, National Interest ....)